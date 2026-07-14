Gubernátor Baškirska Radij Chabirov na sociálních sítích informoval o odražení rozsáhlého útoku na průmyslovou zónu v Salavatu, kde trosky sestřelených dronů způsobily požáry. Neupřesnil, který objekt byl terčem útoku. Nálet se obešel bez obětí a raněných.
Ukrajinská média píší o výbuších a požáru v jednom z největších petrochemických závodů v Rusku, Gazpromněftechim Salavat, který se loni v září stal dvakrát terčem ukrajinských dronů.
Podnik předloni zpracoval 7,2 milionu tun ropy, což představovalo 2,7 procenta celkového objemu v ruských rafineriích, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Drony způsobily požár také v Afipské rafinerii v Krasnodarském kraji, jedné z největších na jihu Ruska. Podle úřadů trosky dronu na jiném místě Krasnodarského kraje zranily jednoho člověka.
Část Sevastopolu na anektovaném Krymu zůstala po útoku bezpilotních letounů na energetickou infrastrukturu bez elektřiny, oznámil gubernátor Michail Razvožajev, který podle listu Kommersant dříve informoval o pěti sestřelených dronech. Nálet se obešel bez obětí a raněných.
Ruské ministerstvo obrany podle BBC informovalo o zničení 288 ukrajinských dronů nad 14 ruskými regiony, Krymem, Azovským a Černým mořem během uplynulé noci.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie a další ropná zařízení narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu prezidenta Vladimira Putina jednat o ukončení války.
Útoky v Azovském moři
Ukrajinské drony v Azovském moři v uplynulých dnech zasáhly více než sto plavidel, z toho 15 za poslední den. Moskva kvůli útokům zvažuje odklonit tamní lodní dopravu.
„V případě potřeby a s ohledem na aktuální operační situaci budou (...) hromadné náklady přesměrovány na jiné druhy dopravy,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení, které se týkalo opatření ohledně zajištění logistiky v Azovském moři.
V pondělí agentura Reuters s odvoláním na tři nejmenované zdroje uvedla, že ruská lodní doprava v Azovském moři je z bezpečnostních důvodů omezena.
Jeden zdroj informoval, že obchodní plavidla mohou plout po Azovském moři, ale nesmějí se plavit Kerčským průlivem ani kanálem mezi Azovským mořem a řekou Don.
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13. července 2026