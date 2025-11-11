Jednoho zabitého si vyžádal ruský útok na Kosťantynivku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, informoval náčelník vojenské správy města Serhij Horbunov, podle kterého ruský dron zasáhl muže jedoucího na motocyklu. Při útoku ruských dronů na Kramatorsk ve stejném regionu přišel o život muž narozený v roce 1961, uvedly městské úřady.
V sousední Dněpropetrovské oblasti útoky ruských dronů a dělostřelecké ostřelování zranily dva lidi, šestasedmdesátiletou ženu a šestatřicetiletého muže, oznámil šéf oblastní správy Vladyslav Hajvanenko.
V Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny tři lidé – muži ve věku 24 a 42 let a šestnáctiletý mladík – utrpěli zranění poté, co jejich auto zasáhl ruský dron, uvedla ukrajinská prokuratura. Útok na civilisty vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.
O zraněném civilistovi v ruském pohraničí v důsledku útoku nepřátelského dronu na osobní automobil informoval také gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov. Útok se podle něj odehrál v pondělí ve vsi Lozovoje, raněný řidič byl ošetřen v nemocnici v Belgorodu.
Obě strany konfliktu popírají, že by útočily na civilisty. OSN ale prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022 již zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.
