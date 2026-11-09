Ve městě byl podle gubernátora poškozen jeden byt. Bližší podrobnosti podle agentury Reuters neuvedl.
V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Zatímco Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území. Válka trvá od února 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin vydal rozkaz k vpádu do sousední země.