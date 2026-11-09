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Ukrajinci zasáhli průmyslovou zónu v ruské Kiriši. Nachází se tam velká rafinerie

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  7:12aktualizováno  7:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
34 fotografií
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to v pondělí brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval.

Ve městě byl podle gubernátora poškozen jeden byt. Bližší podrobnosti podle agentury Reuters neuvedl.

V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Zatímco Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území. Válka trvá od února 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin vydal rozkaz k vpádu do sousední země.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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