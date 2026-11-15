Drony zasáhly tři nákladní lodě u ústí Dunaje, oznámilo Rumunsko

Posádky plavidel jsou v pořádku. Rumunské úřady neinformovaly, komu drony patřily. Útoky ale považují za přímý důsledek ruské invaze na Ukrajinu.
Ministr obrany Stefan Radu Oprea uvedl, že posádky si dokázaly samy poradit s požáry, které po dronových útocích vypukly. Lodě se nacházely u Sulinského ramene, což je důležitá námořní cesta, která propojuje Černé moře a Dunaj. Dvě lodě byly zasaženy v rumunských výsostných vodách. Oblast se nachází u hranice s Ukrajinou.
„Tyto incidenty jsou nepřijatelné a představují porušení mezinárodního práva,“ uvedl premiér Niculescu. Od poloviny října bylo v Černém moři u Rumunska a Bulharska zasaženo několik nákladních lodí. Sofia a Bukurešť mimo jiné vyzývají k posílení jednotek NATO v oblasti. „Potřebujeme solidaritu našich spojenců,“ uvedl ministr obrany Oprea.
Rusko popírá, že by útočilo na státy, které sousedí s Ukrajinou. Rumunsko pravidelně informuje například o leteckých poplaších, které vyvolávají bezpilotní prostředky, když při útocích na Ukrajinu překračují hranici.