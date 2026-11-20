Páteční rozhodnutí soudkyně Leonie Brinkemaové ve městě Alexandria se týká žaloby, kterou v říjnu ve Virginii podala rada okresu Arlington. Napadla v ní rychlost, s jakou plán výstavby 76 metrů vysokého oblouku postupuje vpřed, a škody, které by způsobil okresu bezprostředně sousedícím s místem plánovaného projektu. „Jedná se o projekt, který postrádá souhlas Kongresu,“ řekla Brinkemaová.
Ve Washingtonu soudkyně Tanya Chutkanová už 5. listopadu vyhověla žádosti států Virginie a federálního okrsku District of Columbia, které na záměr stavby podaly žalobu. Soudkyně ji tehdy spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury. Ve středu původní předběžné zablokování, které platilo do čtvrtka, prodloužila.
K žalobě se přidala také skupina rodinných příslušníků amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres, podle Trumpovy vlády jej Kongres povolil už před více než sto lety.
Vítězný oblouk by měl vyrůst na kruhovém objezdu Memorial Circle nedaleko vstupu do Arlingtonského národního hřbitova. Podle návrhů by jej měla zdobit 18 metrů vysoká socha okřídlené ženské postavy s plamenem v ruce a dvěma orly po boku. Nedaleký Lincolnův památník stojící na opačném břehu řeky Potomac by byl obloukem převýšen více než dvojnásobně. Trumpův oblouk by byl vyšší i než pařížský Vítězný oblouk, který měří kolem 50 metrů.
Kritikům mimo jiné vadí, že stavba by zastínila hroby veteránů na Arlingtonském národním hřbitově a stála by v cestě historicky významným výhledům. Na tomto hřbitově je pohřbený také někdejší prezident Kennedy a další významné osobnosti.
Kontroverzní stavbu schválila na počátku listopadu Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC). Několik členů tohoto grémia včetně předsedy přitom jmenoval Trump.
Oblouk patří mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států. Dalším je taneční sál, který dělníci staví místo východního křídla Bílého domu, které Trump nechal loni v říjnu zbourat.