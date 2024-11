Mluvčí řekl, že role Ukrajiny ve vítězství nad nacismem nesmí být snižována. Rusko se ale podle něj už řadu let snaží toto vítězství ukrást, což „je urážkou milionů Ukrajinců, kteří ve válce ztratili své blízké“.

„Vyzýváme všechny naše partnery a evropské lídry, aby si uvědomili, že celkové (lidské válečné) ztráty, i když nikdo nezná přesná čísla, se odhadují na 50 až 75 milionů lidí. A osm až 10 milionů z nich jsou Ukrajinci, tedy téměř čtvrtina tehdejšího obyvatelstva země,“ řekl Tychyj.

Ukrajina se proto ptá, proč je její role ve druhé světové válce ignorována. „Možná by stálo za to dřív než do Moskvy zajet do Chersonu, Záporoží, Charkova, Kyjeva, přes které se druhá světová válka přehnala nejdříve ze západu na východ a pak z východu na západ,“ podotkl Tychyj.

Slovenský premiér Fico ve středu řekl, že přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy vítězství Rudé armády nad fašismem, které se uskuteční 9. května v Moskvě. Opoziční strany chystanou cestu kritizovaly.

Nynější slovenský premiér se ohrazuje proti protiruským sankcím EU a vojenské pomoci západních zemí Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ze státníků členských zemí Evropské unie má podobné názory ohledně konfliktu na Ukrajině také maďarský premiér Viktor Orbán.