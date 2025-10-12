Druhý pokus. Francouzský premiér Sébastien Lecornu jmenoval novou vládu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli představil členy nové vlády, v které ale zasednou někteří dosavadní ministři. Oznámil to Elysejský palác. Ve funkcích zůstávají například ministr zahraničí Jean-Noël Barrot či ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Ministrem vnitra se nově stal Laurent Nuňez, ministryní obrany Catherine Vautrinová. Ministrem financí zůstává Roland Lescure, který je podle agentury Reuters blízkým spojencem prezidenta Emmanuela Macrona.
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu (12. října 2025)

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu (12. října 2025) | foto: ČTK

Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci a den poté, co jmenoval svou první vládu. V pátek večer ho ale francouzský prezident Emmanuel Macron do funkce šéfa vlády znovu jmenoval. Lecornu byl nyní nucen novou vládu sestavit rychle, protože v pondělí musí předložit návrh rozpočtu na rok 2026 nejdříve kabinetu a ještě ten samý den Národnímu shromáždění.

Lecornu se v neděli večer setkal s Macronem, aby seznam ministrů projednali. Macron má dnes zároveň odletět do Egypta, kde se společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a desítkami dalších převážně arabských a evropských státníků zúčastní mírového summitu týkajícího se Pásma Gazy.

Nejvýraznější změnou je asi nový ministr vnitra Nuňez, který je šéfem pařížské policie a měl loni na starosti bezpečnost během olympiády v Paříži. Nahradil Bruna Retailleaua, známého striktním postojem k imigraci. Vautrinová byla v minulé vládě ministryní práce.

Politická krize ve Francii se prohloubila po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu, v níž Macronovi stopupenci nemají většinu. Podle Reuters se jedná o největší krizi posledních desetiletí.

