V Rusku zadrželi čtyři mladistvé, viní je z pokusu o sabotáž na ropovodu Družba

Ruská tajná služba FSB uvedla, že v Lipecké oblasti zadržela čtyři mladistvé za pokus o sabotáž na ropovodu Družba. Potrubí, kterým teče ruská a kazašská ropa do střední Evropy, se v minulosti stalo terčem opakovaných útoků Ukrajiny. Informace nebylo možné nezávisle ověřit, Kyjev se k věci nevyjádřil.

Poškozený ropovod Družba v Lipecké oblasti (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

„Plánovali s použitím podomácku vyrobeného výbušného zařízení provést sabotáž na nadzemním úseku magistrálního ropovodního systému ‚Transněfť - Družba‘,“ uvedla FSB s tím, že čtyři mladiství byli ve věku 14 až 17 let.

Čtveřice podle FSB navázala kontakt s příslušníkem ukrajinských zpravodajských služeb prostřednictvím aplikace Telegram. Jejím motivem byla vidina rychlého výdělku.

Mladiství již dříve za finanční odměnu prováděli žhářské útoky na objekty ruské dopravní a energetické infrastruktury a od pracovníka ukrajinských služeb obdrželi souřadnice na ropovodu, kam měli umístit nálož.

Ropu z Družby stále odebírá Slovensko a Maďarsko a jejich vlády dříve reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky.

Zatím poslední známý útok na tento ropovod provedla Ukrajina začátkem prosince v Tambovské oblasti, uvedly podle ukrajinských médií zdroje z ukrajinské vojenské tajné služby HUR.

