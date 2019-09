‚Drží nás jako rukojmí.‘ Hotely v Tunisku odmítají pustit britské turisty domů, chtějí po nich až tisíce liber navíc

Když padá velká cestovní společnost, nevyvolává to paniku jen mezi jejími klienty v zahraničí, ale také mezi jejich partnery ze sektoru pohostinství. Po oznámení úpadku britské cestovky Thomas Cook řeší 150 tisíc jejích zákazníků, kteří jsou v zahraničí na dovolené, co dál. Někteří poskytovatelé služeb v resortech však vzali situaci do vlastních rukou.

Zatímco vedení společnosti se snaží dostat od britské vlády 200 milionů liber, které by firmu zachránily od krachu, hoteliéři, s nimiž má Thomas Cook smlouvy, chtějí po turistech doplatky, někdy až ve výši několika tisíc liber. Obávají se totiž, že peníze od cestovní agentury už nikdy neuvidí.



„Na recepci nám řekli, že musíme zaplatit 4 tisíce liber (cca 117 tisíc korun - pozn red.), abychom mohli opustit hotel,“ řekl BBC Chris Rutherford, který se nachází v tuniském rezortu Les Orangers. Jedna postarší paní, která si na dovolené v Tunisku zlomila ruku, podle něj musela zaplatit přes 73 tisíc korun navíc, než ji bylo umožněno hotel opustit.



Ve stejném resortu u města Hammamet v Tunisku se nachází také Ryan Farmer, podle něhož jsou v hotelu de facto vězněni. „Drží nás jako rukojmí,“ řekl do živého vysílání BBC Farmer. „Byli jsme až u bran areálu, u těch ale stáli čtyři příslušníci ochrany, kteří odmítají nechat lidi odejít,“ popsal Farmer, podle něhož je atmosféra na hotelu příšerná.



Ve stejném hotelu jako Farmer bydlí se svým přítelem také Fatima De Andradeová. Když se vrátili ze společného celodenního výletu, čekala je na recepci nečekaná scéna. „Když jsme se kolem šesté hodiny večerní vrátili do hotelu, celá vstupní hala byla plná lidí, kteří brečeli a vypadali bezmocně,“ popsala situaci. Následně doplnila, že lidé začínají ve změti zavazadel panikařit.

#DailyMail #bbcnews #skynews !!!PLEASE SHARE!!! Because of Thomas Cook situation, all UK tourist including myself and my partner have been held in Tunisia in the hotel Les Oranges beach hotel. Guests are being charged extortionate rates and the hotel keeping guests imprisoned!!! pic.twitter.com/XyEQEb4hFa