Dubaj zastavila všechny lety. Nad letištěm zazněly exploze, cestující museli do krytu

Tisíce cestujících musely po vyhlášení poplachu opustit terminály a vyhledat úkryt v podzemních vlakových tunelech, které propojují jednotlivé části letištního areálu.
Svědci přímo z místa popsali agentuře AFP silný výbuch nad letištěm, po kterém se k nebi začal vznášet hustý černý dým. Sociální sítě rychle zaplavila videa zachycující kouř nad letištní plochou. Vládní úřady zpočátku rozsah incidentu zlehčovaly, později však uvedly, že ve městě dopadly trosky sestřelených objektů. Podle dostupných informací se událost obešla bez zranění.
Dubajské úřady se snaží situaci uklidnit. Podle oficiálního prohlášení Dubajské tiskové kanceláře na síti X šlo o „menší incident způsobený pádem trosek po zachycení dronu, který byl úspěšně zvládnut, a nebyli hlášeni žádní zranění“.
Preventivní opatření jsou v tuto chvíli pro Dubaj prioritou. „Z důvodu bezpečnosti cestujících, personálu letiště a posádek letadel byl provoz na mezinárodním letišti v Dubaji dočasně pozastaven,“ uvádí v postu na X.
Letecký provoz ochromen
Incident výrazně narušil mezinárodní leteckou dopravu. Některé přílety byly odkloněny na jiná letiště v regionu a část letů byla zrušena.
Společnost Emirates, pro kterou je dubajské letiště hlavní základnou, oznámila dočasné pozastavení části letů do Dubaje a z Dubaje a vyzvala cestující, aby před odjezdem na letiště zkontrolovali aktuální stav svého spojení. Aerolinka zároveň nabídla dotčeným pasažérům možnost změny rezervace nebo vrácení peněz.
Agentura AP uvedla, že letištní doprava bude zanedlouho znovu v provozu. Úřady zatím nespecifikovali jaké škody na dopravě se v návaznosti na incident očekávají.