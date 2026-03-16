„Incident s dronem v blízkosti Dubajského mezinárodního letiště (DXB) postihl jednu z palivových nádrží,“ uvedl dubajský mediální úřad na X.
Letecká společnost Emirates rovněž oznámila dočasné pozastavení letů do a z Dubaje.
Státy Perského zálivu čelily od začátku americko-izraelských útoků na Írán 28. února více než 2000 útokům íránských střel či dronů. Mezi cíli byly americké vojenské základny a diplomatická zastoupení, ale také ropná infrastruktura, přístavy, letiště, hotely a obytné či kancelářské budovy.