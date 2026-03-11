Írán útočil u letiště v Dubaji, několik zraněných. Emiráty čelily už tisíci dronů

Poblíž mezinárodního letiště v Dubaji ve středu dopadly dva íránské drony a zranily čtyři lidi. Mezi zraněnými jsou dva občané Ghany, Ind a Bangladéšan. Jeden z nejvytíženějších terminálů světa zůstává v provozu.
Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března 2026) | foto: Reuters

Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)
„Úřady potvrzují, že před krátkou chvílí spadly dva drony v blízkosti mezinárodního letiště v Dubaji (DXB),“ uvedlo tiskové centrum Dubaje s tím, že letecký provoz „funguje normálně“.

Nejrušnější letiště světa podle počtu cestujících v mezistátních letech muselo minulý týden dočasně omezit provoz z bezpečnostních důvodů. Dubaj patří k řadě oblíbených turistických destinací, na které dopadá současná íránská válka.

Teherán podniká útoky na americké spojence v regionu v odvetě za americko-izraelské údery, které pokračují už dvanáctým dnem. Od 28. února do úterý zaznamenaly systémy protivzdušné obrany Spojených arabských emirátů 1 475 dronů vyslaných Íránem.

Tamní ministerstvo obrany podle portálu The National sdělilo, že se 1 385 z těchto dronů podařilo zachytit a že 90 dronů dopadlo na zem.

Zatím neidentifikovaný projektil v Hormuzském průlivu poblíž pobřeží Spojených arabských emirátů zasáhl a poškodil kontejnerovou loď, uvedla britská vojenská námořní služba (UKMTO). Úřady SAE už v noci informovaly o snaze zlikvidovat přilétající íránské střely a bezpilotní letouny. Saúdská Arábie oznámila, že zachytila balistické střely i drony.

