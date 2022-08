Zabili dceru Kremelského ideologa ruští jestřábi, nebo partyzáni? FSB viní Ukrajince

Ruské bezpečnostní služby podle agentur TASS a Interfax obvinily z útoku ukrajinskou občanku Natalju Vovkovou s tím, že zmizela po činu v Estonsku. Akci podle nich připravily ukrajinské tajné služby. Neoficiální obvinění na adresu Ukrajiny zazněly z Ruska už o víkendu a Kyjev je kategoricky odmítl.

Devětadvacetiletá Darja Duginová zahynula v sobotu při explozi auta nedaleko Moskvy. Podle zdroje televize REN TV na parkovišti festivalu, kde Duginová parkovala, dva týdny nefungují bezpečnostní kamery. Na parkovišti také nebyli žádní hlídači, podle televize toho útočníci zřejmě využili.

Podle vyšetřovatelů pod jejím vozem explodovalo výbušné zařízení a zločin byl pravděpodobně naplánován a objednán. V autě měl zřejmě původně jet sám Dugin, na jehož jméno je auto registrováno.

FSB uvádí, že údajná pachatelka útoku se narodila v roce 1979. Do Ruska dorazila v červenci se svou dcerou. Pronajala si byt ve stejném obytném bloku, kde žila Duginová. Měsíc zkoumala životní styl svého cíle a připravovala útok. Zúčastnila se i festivalu, kde byla Duginová se svým otcem. „Po řízené detonaci vozu Toyota Land Cruiser, který řídila Duginová, odjela Vovková s dcerou 21. srpna přes Pskovskou oblast do Estonska,“ dodala FSB.

Spekulace o útoku

Dugin je považován za vlivného „duchovního mentora“ Kremlu a hlavního tvůrce ideologie neo-euroasianismu, na níž odkazoval ve svých proslovech i ruský prezident Vladimir Putin. Podporuje ruskou vojenskou agresi na Ukrajině, stejně jako ji podporovala jeho dcera. Šéf samozvané proruské Doněcké lidové republiky Denis Pušilin na sociální platformě Telegram napsal, že se Duginová stala obětí „teroristů ukrajinského režimu, kteří chtěli zlikvidovat jejího otce“.

Podle některých ruských kritiků Kremlu útok mohli spáchat ruští „jestřábi“, aby získali podporu veřejnosti pro vojenskou mobilizaci, píše list The New York Times. Část prominentních ruských propagandistů už volala po odplatě.

Nebezpeční ideologové

Jiní spekulují, že atentát měl za cíl umlčet právě ty nejhlasitější zastánce eskalace, z nichž někteří se opírají i do vlády, že se chová příliš slabě. Sám Dugin v minulosti osočoval Putina, že se vůči Západu chová příliš shovívavě, což se uvádí jako podstatný důvod, proč byl propuštěn z Moskevské univerzity v roce 2014. Dugin po vypuknutí války kritizoval Kreml, že bez masové mobilizace nedosáhne na Ukrajině vítězství. Naznačoval též, že „speciální vojenská operace“ na Ukrajině může změnit vládní status quo.

„Pro Kreml mohou být jacíkoliv ideologizovaní lidé užiteční i nebezpeční,“ podotýká ruský politický expert a bývalý poradce Kremlu na počátku Putinovy vlády Marat Guelman. „Nyní jsou užiteční. Ale brzy se stanou nebezpečnými.“

„Byl zavražděn zárodek ruské verze Marine Le Penové, napsal religionista a publicista Andrej Kurjajev, který zároveň naznačil, že podle něj by do atentátu mohla být nějakým způsobem zapojena ruská vláda. „Darja měla blízko k podporovatelům pravicových evropských stran, hlavně k Národnímu sdružení Marine Le Penové. Dnes se člověk často může setkat s názorem, že pro Kreml představují radikální patrioti větší nebezpečí než liberálové,“ uvedl Kurjajev.

Podle serveru Asia Times však „amatérský“ způsob provedení útoku vylučuje, že by do akce byly zapojené ruské bezpečnostní služby. „Pokud Putin chtěl zabít Dugina,“ cituje jednoho analytika obeznámeného s prací ruských tajných služeb, „udělal by to jinak a najisto“. Zkušenost ale připomíná, že ani to se nevylučuje - amatérství provázelo nejednu akci ruských tajných služeb.

Asia Times za nejpravděpodobnější variantu považuje zapojení ruského oligarchy pobývajícího v zahraničí, který má stále kontakty na ruské podsvětí. Útoky v autě byly typické pro ruská divoká devadesátá léta, po Putinově nástupu k moci jich citelně ubylo. Samotný Putin je obviňován, že své politické oponenty nechává likvidovat pády z okna či otravou.

Aktivita neznámé skupiny?

Bývalý ruský poslanec a opoziční aktivista Ilja Ponomarjov prohlásil, že odpovědnost za smrt Duginové přijala dosud neznámá ruská skupina Národní republikánská armáda. „Tuto akci, stejně jako mnoho dalších partyzánských akcí na území Ruska v posledních měsících, provedla Národní republikánská armáda,“ řekl podle listu Ukrajinska pravda Ponomarjov. Přečetl také údajný manifest skupiny.

„Prohlašujeme prezidenta Putina za uzurpátora moci a válečného zločince, který rozpoutal bratrovražednou válku mezi slovanskými národy a poslal ruské vojáky na jistou a nesmyslnou smrt... Putin bude námi sesazen a zničen,“ citoval z údajného manifestu. Listu Ukrajinska pravda Ponomarjov řekl, že s Národní republikánskou armádou je v kontaktu od letošního dubna.

Ponomarjov v roce 2014 jako jediný ruský poslanec hlasoval proti anexi Krymu. Poté uprchl do Spojených států a nyní žije v ukrajinském exilu.