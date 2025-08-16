Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se v dopise obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za bezpečnostní riziko, napsal v sobotu rakouský deník Kronen Zeitung.
Johanna Mikl-Leitnerová – rakouská politička, členka Rakouské lidové strany (ÖVP). Byla ministryní vnitra v první i druhé vládě Wernera Faymanna. Od 19. dubna 2017 je zemskou hejtmankou (Landeshauptfrau) Dolních Rakous. | foto: Karl Wilfing/ Wikimedia/ CC BY-SA 2.0

Česká vláda plánuje v Dukovanech, které se nacházejí asi 30 kilometrů od rakouských hranic, postavit dva nové jaderné bloky. Zakázku loni svěřila korejské firmě KHNP. Minulý týden začal v Dukovanech geologický průzkum.

„Tento vysoce nebezpečný experiment přímo před domovními dveřmi tisíců lidí v Dolním Rakousku musíme společně zastavit,“ uvedla podle bulvárního listu Miklová-Leitnerová v dopise eurokomisaři pro energetiku Danu Jörgensenovi.

„Proto vás vyzývám, abyste okamžitě použili všechny dostupné prostředky k zastavení této výstavby,“ dodala hejtmanka, zvolená za Rakouskou lidovou stranu (ÖVP).

Rakousko více než tři čtvrtiny elektrické energie vyrábí z obnovitelných zdrojů, z toho z velké části využívá vodní elektrárny. Jadernou elektrárnu na svém území nemá, v listopadu 1978 se Rakušané těsně před uvedením jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu v referendu vyslovili proti jejímu spuštění. Rakousko se trvale zřeklo výroby energie z jádra a patří k nejhlasitějším kritikům jaderné energetiky v EU.

