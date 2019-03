‚Dům bláznů‘, ‚ponižující porážka‘ i ‚národ v chaosu‘. Britský tisk hodnotí brexitový debakl Mayové

Londýn Titulním stránkám britských listů ve středu dominuje úterní hlasování o brexitové dohodě s Bruselem, kterou Dolní sněmovna opakovaně odmítla. „Dům bláznů“ napsal list Daily Mail na adresu poslanců, kteří s velkou převahou hlasovali proti dokumentu. Další porážka pro (premiérku Theresu) Mayovou a pouze 16 dní do brexitu, konstatuje The Guardian. Daily Mirror poukazuje na chaos kolem případného brexitového odkladu a The Times na možnost rezignace Mayové.

The Guardian úterní dění popsal tak, že Mayová „chraplavým a skomírajícím hlasem“ žádala Dolní sněmovnu o přijetí dohody, avšak výsledek je pro ministerskou předsedkyni „ponižující a zdrcující novou ranou a katastrofickou porážkou“.