Dům za ‚podezřelé‘ jedno euro si koupilo už několik lidí. Čeká je renovace, z domu i okolí jsou však nadšení

Mussomeli Koupit si dům za jedno euro ve slunné Itálii zní spíše jako podezřelá pohádka. Využití této nabídky má ovšem jednu podmínku, a tou je, že domy musí do tří let projít renovací, píše server Independent. Několik lidí už této nabídky využilo a podle svých slov jsou naprosto spokojeni.

Web CNN teď přináší dojmy a vyjádření některých nových majitelů těchto objektů. Jedním z nich je i mladý pár z Francie, kteří si koupili objekt v Mussomeli. Opravit a zrenovovat ho jim problém nedělalo. „Protože jsme oba řemeslníci a restaurátoři, většinu práce jsme provedli sami. Bylo skvělé vidět, jak náš dvoupokojový dům znovu ožívá,“ říká Morgane Guihotová pro CNN.

A dodává, že se rozhodla s manželem používat tento objekt na Sicílii jako rekreační dům. Hlavním důvodem, proč se rozhodli do nemovitosti investovat, byla cena. „Zlákala nás zejména atraktivita výhodných cen v Mussomeli ve srovnání s drahým francouzským trhem. Ale byli jsme naprosto uchvácení z kouzla místa a milého chování místních obyvatel,“ pochvaluje si Morgane.



Ne všechny domy ale stály opravdu jedno euro, jak inzerovala realitní kancelář. Například belgický podnikatel Patrick Janssen podle CNN přiznává, že koupil třípokojový dům za 10 000 eur a do jeho obnovy investoval více peněz. Zatím chce stejně jako Morgane používat dům k rekreačním účelům, ale uvažuje i do budoucna. „Mám pět dětí. Za 20 let budou mít dům v perfektním stavu. Pokud se mi něco stane, budou mít dobré místo, kde žít,“ Podle CNN mu nevadí ani vzdálenost od Bruselu, kde Janssen žije. „Sicílie je hned za rohem. Pouze dvě hodiny letadlem. To je určitě velké plus,“ dodává.



Rodinná historie

Jedním z dalších důvodů, proč se někteří lidé rozhodli investovat do domu za 1 euro, byla i rodinná spojitost s italskou Sicílií. Američanka Meredith Tabboneová má sicilské předky. „Můj pradědeček sice emigroval do Spojených států už dávno, ale já jsem vždy chtěla navštívit Sicílii,“ říká pro CNN a dodává, že byla šokovaná, když zjistila, že má pořád příbuzné, kteří žijí poblíž jejího nového domu. Meredith koupila dům, aniž by ho viděla, těsně před cestou do Itálie si totiž zlomila kotník. „Opravdu jsem netušila, jaký dům bude. Nakonec se ukázalo, že je mnohem lepší, než jsem si myslela. Balkon je hezčí,“ popisuje Tabboenová.



Naopak Muhammad Ramzan žijící ve Velké Británii si nejprve udělal výlet na Sicílii. „Nikdy jsem tam nebyl. Nevěděl jsem, co mám očekávat. Poté, co jsem viděl špatný stav domů za 1 euro, jsem se rozhodl pro dražší dům, asi za 4 200 eur,“ říká Muhammad pro CNN a dodává, že by chtěl poslat své děti do místní školy v Mussomeli. Chtěl si tedy ověřit i okolí domu a bezpečnost. „Setkal jsem se sousedy, poseděl s nimi. Navštívil jsem místní školu pro děti a pozdě v noci jsem se procházel, abych zjistil, zda je to místo opravdu bezpečné.“ vysvětluje a uvádí, že podle něj není Sicílie mafiánským regionem. „Nezaznamenal jsem žádné nebezpečí, není to tu jako z filmu Kmotr. Všechno je tu tiché a bezpečné,“ uzavírá pro CNN Ramzan.