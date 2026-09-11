Zemřela norská princezna Astrid, dva dny po pohřbu svého bratra, krále Haralda

Harald zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Norským králem byl déle než 35 let. Astrid se na veřejnosti naposledy objevila ve středu na jeho pohřbu, byla na kolečkovém křesle.
„Po celý svůj život princezna Astrid reprezentovala královský rod se srdečností a svědomitostí,“ uvedl nový král Haakon VIII., který se vlády ujal po smrti svého otce a složil přísahu 1. září v norském parlamentu.
Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle průzkumu agentury Norstat, o němž nedávno informovala agentura Reuters a který byl proveden po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů.