Dva ozbrojenci měli plánovat útok na sčítací halu ve Filadelfii, policie je zastavila

Policie ve Filadelfii vyšetřuje údajné spiknutí s cílem zaútočit na kongresové centrum ve Filadelfii, největším městě ležícím v americké Pensylvánii. Zde se stále sčítají volební lístky. Strážníci dle britského serveru The Independent dostali anonymní tip ohledně jednotlivce či skupiny, která se měla vydat na cestu až z 300 km vzdálené Virginie ve vozidle značky Hummer. To je vidět v následujícím tweetu od televizního hlasatele lokální stanice.



Policie vozidlo identifikovala a zadržela dva muže, údajně členy jedné rodiny. V automobilu se měla najít střelná zbraň. Nešlo o jediné dění v centru města ve čtvrtek večer. Setkaly se zde také dva tábory demonstrantů, jeden žádal započítání všech hlasů, druhý protestoval proti údajné snaze ukrást volby.

Trump podle prvních výsledků po uzavření volebních místností nejprve vedl v Pensylvánii asi o 15 procentních bodů, nyní však podle serveru BBC dělí oba kandidáty jen 0,3 bodu, čili necelých 20 000 z celkem 6,5 milionu dosud započítaných hlasů. Trump přitom předčasně vyhlásil, že v tomto státě vyhrál.

Dle pensylvánských úřadů by měl být výsledek z tohoto státu jasný během pátku. Pakliže v pensylvánii Biden opravdu Trumpa předstihne, americká média demokratovi zřejmě přisoudí nejen vítězství ve státu, ale i celkový zisk Bílého domu.

Pensylvánie je přitom i symbolicky důležité území. Právě zde - ve Filadelfii – byla v roce 1776 podepsána americká Deklarace nezávislosti. Pro demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena je tu ještě o jednu symboliku navíc. Biden se v roce 1942 v tomto státě, konkrétně v severovýchodním městě Scranton, narodil.



Police arrested an armed man allegedly on his way to attack the vote counting hall in #Philadelphia last night. This morning his hummer is still sitting in the street with QAnon stickers in the windows #ELECTION2020 pic.twitter.com/sPpdrtD0r2