Ruské bojové letouny narušily dánský vzdušný prostor, tvrdí Kodaň. Prý dokonce dvakrát během dne

„Je naprosto nepřijatelné, aby ruská letadla narušovala dánský vzdušný prostor, a to dokonce dvakrát během jednoho dne. Vypadá to na úmyslnou akci,“ uvedl na Twitteru dánský ministr zahraničí Jeppe Kofod.



Fuldstændig uacceptabelt at russiske fly krænker dansk luftfrum, endda to gange på én dag. Ligner bevidst handling



Vi er fortsat ved at undersøge detaljerne, men jeg har allerede nu taget initiativ til at indkalde den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet.#dkpol