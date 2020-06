‚Našel se způsob, jak je dostat z Česka.‘ Dva vyhoštění ruští diplomaté zamíří do Moskvy už v neděli

MOSKVA/PRAHA Dva ruští diplomaté, jež Česko vyhostilo v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům, Prahu opustí v neděli. V sobotu to agentuře TASS řekl náměstek šéfa ruské vládní agentury Rossotrudničestvo Michail Brjuchanov, pro niž diplomaté pracují. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin jejich vyhoštění nazval „odpornou a podlou provokací“ ze strany českých úřadů.

„Prahu opustí 7. června a zamíří do Moskvy. Našel se způsob, jak je dostat z Česka do Ruska,“ řekl Brjuchanov. Ještě v pátek připustil, že v souvislosti s opatřeními zavedenými kvůli pandemii covidu-19 není jasné, jak se pracovníci Rossotrudničestva dostanou z Česka. Kvůli šíření koronaviru do velké míry nefunguje mezinárodní doprava.



Česko vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček v pátek informovali, že záležitost byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.

Ruská diplomacie hned v pátek označila rozhodnutí Prahy za provokaci a nepřátelský krok a pohrozila odvetou, Moskva prý k němu bude přihlížet při utváření politiky vůči Česku.

„Odvetné kroky přijdou,“ citovala ve středu agentura Interfax šéfa civilní rozvědky Naryškina. Nic bližšího však Naryškin neoznámil.