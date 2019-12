Dvacátá léta a boj proti změnám klimatu. Mohou být dobrým obdobím, myslí si Merkelová

Berlín V boji proti změnám klimatu je třeba nasadit veškeré síly, změnit myšlení, a zabránit tak katastrofálním důsledkům, které by nečinnost ohledně snižování emisí mohla mít pro následující generace. Ve svém novoročním projevu to v úterý večer řekne německá kancléřka Angela Merkelová.

Obsah poselství, v němž politička přivítá nadcházející dvacátá léta jako dobu, kdy ještě lze zvrátit běh věcí a vyzkoušet nové cesty k řešení klimatické krize, kancléřský úřad poskytl předem médiím.

„Globální oteplování je reálné. Ohrožuje nás. Musíme proto udělat vše, co je v silách lidstva, abychom tuto obrovskou výzvu zvládli. Je to stále ještě možné,“ říká kancléřka v předtočeném projevu. „Budou to naše děti a naši vnuci, kdo budou muset žít s důsledky toho, co dnes uděláme nebo naopak neuděláme. Proto veškerou svou energii napřu k tomu, abych zajistila, že Německo přispěje k úspěšnému boji proti klimatickým změnám v ekologické, ekonomické i sociální oblasti“.

Řekne také, že chápe kritiku, která zaznívá ohledně nedávno zveřejněného balíčku ekologických opatření německé vlády, která počítají například s emisními povolenkami pro dopravu nebo snižováním DPH pro jízdenky na dálkové železniční spoje. Někteří opatření kritizují proto, že podle nich zacházejí příliš daleko, jiní zase proto, že jsou nedostatečná. Podle Merkelové však jde o „nezbytný rámec“, pokud má země do boje proti emisím nějak výrazněji přispět.

„Abychom uspěli, potřebujeme více než co jiného odvahu myslet jiným způsobem, sílu opustit známé cesty, ochotu zkoušet nové věci a odhodlání jednat rychleji s přesvědčením, že neobvyklá řešení mohou uspět,“ sdělí Merkelová Němcům. Podle ní však dvacátá léta „mohou být dobrým obdobím“, protože změny k lepšímu jsou stále v našich silách.

Kancléřka také vyzývá, aby se Evropa pokusila ve světě posílit svůj hlas, podle ní to bude i jeden z úkolů německého předsednictví v Evropské unii v druhé půlce následujícího roku.

Projev kancléřky budou v úterý večer vysílat stanice ZDF a ARD, jeho znění však stejně jako v minulých letech dostala média předem.