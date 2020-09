Dvě čárky pozitivní, jedna negativní, výsledek za pár minut. Přichází nový covid test podobný těhotenskému

První rychlotesty pocházející z Číny byly v minulosti zklamáním a mnoho zemí včetně Česka je vracelo. Nové testy však mají podle organizací potřebné kvality, napsal The Guardian.

Novinka je podobná těhotenskému testu, dvě čárky znamenají pozitivní výsledek, jedna negativní. Organizace podle The Guardian uvádějí, že přesnost testu bude v běžných podmínkách 80 až 90 procent.

Takzvaný rapid test je primárně určen k plošnému testování a první detekci přítomnosti viru. Ta je podle WHO (Světové zdravotnické organizace) podmínkou pro zvládnutí pandemie, jelikož zajistí orientaci v počtu nakažených, podle toho se následně mohou delegovat opatření.

„Kvalitní rychlotesty nám ukáží, kde se virus skrývá, to je klíčem k rychlému trasování, izolování kontaktů a zamezení dalšímu přenosu,“ říká ředitel WHO Tedros Ghebreyesus.

Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device | Rapid point of care diagnostics – Abbott



Test je jednoduchý na provedení a nevyžaduje laboratorní podmínky. Podle WHO proto umožní decentralizaci celého procesu, čímž se zvětší kapacita a testy budou dostupné i v regionech s horším zdravotním systémem. Podle The Guardianu můžou tyto nové testy přinést zásadní změnu v boji s pandemií.

Řada státu a nadnárodních organizací uzavřelo dohodu o jejich distribuci. Dohoda zahrnuje 133 zemí, kam se jich během příštích šesti měsíců postupně doveze 120 milionů. Státy, které dohodu podepsaly, si budou moci testy objednat. Například Německo si jich objednalo 20 milionů.

Součástí je i Česká republika, protože dohoda zahrnuje celou Evropskou unii. U nás se ale spíše počítá s rychlotestem ze slin, který se v Česku vyvíjí, jak uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Investici garantuje organizace Billa Gatese (Gates Foundation), která se podle WHO na distribuci domluvila se společnostmi Abbott a SD Biosensor. Součástí dohody je to, že cena testů nepřesáhne pět dolarů (cca 115 Kč). Farmaceutická firma SD BioSensor dostala od Světové zdravotnické organizace jako první oprávnění k výrobě testů a už je uvedla do prodeje. Společnost Abbott by ho měla podle The Guardian dostat v nejbližší době.

We are delighted to join a partnership that will help ensure that the latest, high-quality diagnostics do not just go to the highest bidder but will be available at an affordable price to the world's lower-income countries. #ACTogether https://t.co/3ZfSLJcTtS