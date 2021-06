Dvě dívenky si v USA vyjely na výlet autem rodičů, na dálnici se poté čelně srazily s nákladním vozidlem

Sestry jely po dálnici, nabouraly auto a poté se čelně srazily s nákladním vozidlem, uvedla policie na Twitteru. Naštěstí měly bezpečnostní pásy a vyvázly bez zranění.

Dívky se podle policie vzbudily ve středu kolem 03:00 místního času a vypravily se na nejméně 10hodinovou cestu do Kalifornie červeným Chevroletem Malibu svých rodičů. Devítiletá dívka podle policie ujela asi 16 kilometrů, než narazila do dalšího auta, přejela dělící pás a nabourala do nákladního vozu. Řidič nákladního vozidla při nehodě nebyl zraněn. Ještě před srážkou stihl přivolat policii, jelikož viděl, jak auto předtím narazilo do jiného vozu.

Na videu z policejních kamer je vidět nabourané auto. „To je šílené! Ona řídila?,“ vyhrkl překvapený strážník.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC