Dvě hodiny po vraždě novináře se jeden ze saudských údajných zabijáků procházel v Chášakždího oblečení

WASHINGTON/PRAHA Jeden muž z patnáctičlenného týmu podezřelého z vraždy saúdského novináře Džamála Chášakždího si na sebe vzal oblečení zabitého novináře. V košili a saku Chásakždího jej v zachytily kamery v Istanbulu, kde byl novinář na saúdské ambasádě zabit. Uvedl to pro CNN jeden z tureckých vyšetřovatelů.

„Jeho oblečení bylo pravděpodobně stále teplé,“ uvedl pro televizi CNN jeden z tureckých vyšetřovatelů. Americká televize obdržela od tureckých úřadů záběry z kamer, jež jsou součástí vyšetřování vraždy.

Na nich je vidět muž, který opouští konzulát zadním vchodem a má na sobě černý blazer, šedé kalhoty a tmavé boty, to všechno bylo nejspíše oblečení saúdského novináře Džamála Chášakždího. Měl na sobě falešné vousy a brýle.



Ten samý muž se následně procházel po městě a byl spatřen u slavné Modré mešity, jen pár hodin poté, co byl novinář naposledy spatřen. Úřady jej identifikovaly jako Mustafu al-Madaniho a podle dosavadního vyšetřování je jedním z patnáctičlenného týmu mužů, kteří tvořili „skvadru vrahů“, jak je nazývá turecký tisk.

Saúdský novinář Džamál Chášakdží navštívil začátkem října konzulát v Istanbulu, aby si vyřídil dokumenty ke svatbě. Podle kamerových záznamů ale budovu už neopustil.

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 saúdskoarabských mužů, kteří přiletěli dvěma letadly z Rijádu. Tým saúdskoarabských agentů podle tureckého zdroje amerického listu The New York Times prý novinářovo tělo rozřezal speciální pilou a následně odletěl zpět do Saúdské Arábie.

Madani měl podle tureckých vyšetřovatelů nejspíše vystupovat od začátku jako dvojník. Naznačuje to i fakt, že má podobnou tělesnou konstrukci jako Chášakždí, ale i to, že je o dekádu starší, než další členové vražedného komanda.

Tělo stále nenalezli

List Hürriyet s odkazem na saúdskoarabský zdroj v pondělí napsal, že komando, které bylo 2. října na konzulátu, Chášakdžího „škrtilo sedm až osm minut“. Tělo pak bylo údajně vyvezeno z konzulátu a předáno „místnímu spolupracovníkovi“ v istanbulské čtvrti Sultanahmet. Policie nyní po tomto muži pátrá.

Deník Habertürk píše, že tento člověk se snažil mrtvého nikoli rychle pohřbít, ale tělo „zničit“. Forenzní expert Mesut Demirbilek deníku Hürriyet sdělil, že v podobných případech se vrazi většinou snaží mrtvolu zakopat v zalesněných místech nebo hodit do moře. „Pokud bylo tělo rozřezáno a pak vhozeno do moře, bude těžší ho najít,“ řekl Demirbilek.

Podle dvou tureckých úředníků, na něž se odvolává agentura Reuters, začala turecká policie hledat ostatky Chášakdžího i v Bělehradském lese na předměstí Istanbulu a na farmě poblíž města Yalova při pobřeží Marmarského moře, asi 90 kilometrů jižně od hlavního města.

Rijád původně trval na tom, že novinář, který patřil ke kritikům politiky Saúdské Arábie a žil v USA, z budovy vyšel. Nepředložil ale žádný důkaz. O víkendu nakonec saúdské úřady přiznaly, že je novinář po smrti, zemřel prý během potyčky.

Hovor s princem

Rijád od počátku tvrdí, že korunní princ o celé záležitosti nevěděl. Podle deníku Yeni Safak však Chášakždí hovořil po telefonu těsně před vraždou přímo s princem Mohammedem bin Salmanem, který se měl novináře snažit přesvědčit, aby se vrátil do své rodné země.

Chášakždí měl prý princovu nabídku odmítnout, protože se bál, že bude po příjezdu do země zatčen a souzen. Konverzace prý skončila tím, že na novináře zaútočila skupina zabijáků.