Dvě Indky přepsaly historii. Jako první ženy vstoupily do chrámu Sabarimala

Dillí Dvě Indky ve středu jako první ženy vstoupily do významného hinduistického chrámu Sabarimala v jihoindickém státě Kérala, kam byl ženám v plodném věku po staletí odpírán přístup. Jejich čin vyvolal demonstrace, proti nimž policisté zasáhli slzným plynem, informovala agentura AFP.

Indický soud loni v září rozhodl o zrušení stovky let platného zákazu vstupu žen ve věku od deseti do 50 let do chrámu Sabarimala. Tento zákaz byl podle soudu nezákonný, protože porušoval právo na vyznání víry.



S tím ale nesouhlasí konzervativní hinduistické skupiny, které se i po verdiktu soudu pokoušely ženám ve vstupu do chrámu bránit. Tvrdí, že zachování zákazu vstupu žen ve věku, kdy mohou menstruovat, je nezbytné kvůli rituálům spojeným s hlavním bohem chrámu, který žije ve věčném celibátu.

Od vynesení rozsudku se do chrámu pokusilo vejít jen několik málo žen, žádná se ale až do této středy nedostala až dovnitř. Jako první v dějinách vstoupily ve středu do chrámu 40letá Bindu Amminiová a 39letá Kanak Durgaová.

Protesty a ‚očistné rituály‘

Amminiová televizi BBC řekla, že společně s Durgaovou zahájily výstup na kopec k chrámu po půlnoci, kolem 1:30 místního času (v úterý 21:00 SEČ), a zhruba za dvě hodiny byly na místě. Na cestě je doprovázeli policisté v civilu. Vzhledem k tomu, že si pro návštěvu chrámu zvolily časnou ranní hodinu, nepotkaly ženy patrně žádné odpůrce, ale jen pár věřících.



Chrám se nachází na vrcholu příkrého svahu a každoročně do něj zavítají miliony mužských věřících. Mnozí z nich se vydávají na pouť bosi. Jedna z přístupových cest k chrámu vede po 18 posvátných schodech.

Amminiová uvedla, že s Durgaovou po těchto schodech nešly, protože nechtěly přitahovat přílišnou pozornost věřících a bály se, aby nebyly terčem útočníků. Na internetu bylo zveřejněno video, které ženy zachycuje, jak oblečeny v černé barvě, se skloněnou hlavou vstupují do chrámu.

Zpráva o jejich návštěvě vyvolala ve středu protesty, mimo jiné před budovou kéralského parlamentu v metropoli státu Tiruvanantapuramu. Tam se demonstranti střetli s policií, která proti nim použila slzný plyn a vodní děla.

Představitelé chrámu prohlásili, že ženy chrám „poskvrnily“. Chrám byl proto na hodinu uzavřen k provedení „očistných rituálů“ a teprve poté se opět otevřel.

‚Historický okamžik‘

Premiér státu Kérala středeční vstup žen do chrámu naopak označil za historický okamžik. Levicová vláda státu Kérala již 1. ledna zorganizovala akci, při níž desítky tisíc žen vytvořily lidský řetěz dlouhý 620 kilometrů, aby podpořily rovnost pohlaví.



V hinduismu jsou menstruující ženy považovány za nečisté a nesmějí se účastnit náboženských rituálů. Zatímco ale většina hinduistických chrámů umožňuje ženám vstup v době, kdy nekrvácejí, chrám Sabarimala nedovoloval ženám od deseti do 50 let přístup vůbec, uvedl zpravodajský server BBC News.

Toto nařízení změnilo zářijové rozhodnutí nejvyššího soudu. Vládnoucí hinduistická nacionalistická Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndry Módího ale považuje verdikt soudu za útok na hinduistické hodnoty, píše BBC.