Dvě už nestačí. První země světa podmíní ‚privilegia‘ třetí dávkou vakcíny

Izrael je první zemí světa, která k takovému kroku přistupuje. Rozhodnutí kabinetu znamená, že přibližně dva miliony obyvatel čtvrtkem přichází o výhody typu vstupu do restaurací, sportovních center či památkových objektů. Platnost dosavadních zelených pasů byla totiž minulou neděli administrativně zkrácena na pouhý půlrok od aplikace druhé dávky vakcíny a protože Izrael začal masově očkovat jako jeden z prvních států světa již na přelomu let 2020 a 2021, znamená to, že pro alespoň částečně normální život se obyvatelé židovského státu bez třetí dávky neobejdou.

Tu si v Izraeli zatím nechalo aplikovat asi 3,6 milionu lidí, tedy něco přes třetinu populace. Dvěma dávkami je naočkováno přibližně 65 procent obyvatel a v Izraeli se ukázal podobný efekt jako ve většině jiných zemí: po rychlém počátečním růstu podílu naočkovaných se vakcinační kampaň „zadrhla“ a pokusy přesvědčit zbytek populace, který se očkovat nechce nechat, selhávají. Mezi lidmi, kteří nemají ani jednu dávku vakcíny, jsou nadprůměrně zastoupeni izraelští Arabové a některé skupiny ortodoxních Židů.



Podle Salmana Zarky, šéfa izraelského národního programu pro boj s pandemií, přichází povinnost třetí dávky v momentě, kdy se počty nakažených i úmrtí začínají po zářijovém vzestupu opět vyvíjet příznivě. „V posledních dnech vidíme výrazné zlepšení a je možné, že některé restrikce brzy uvolníme, týkat by se to mohlo venkovních prostor restaurací či bazénů,“ řekl ve středu ve zjevné snaze uklidnit rozčilenou část obyvatelstva podle listu The Times of Israel Zarka.



Izraelské ministerstvo zdravotnictví však varovalo, že úřady budou nyní důsledněji kontrolovat, zda provozovatelé budou při vstupu důsledně skenovat QR kód, který je součástí zeleného pasu. Dosud běžná praxe se často spokojí s vizuální kontrolou, což umožňuje systém obcházet.



Kolik dávek ještě?



Podmínka aplikace třetí dávky pro získání zeleného pasu se všemi jeho výhodami znamená, že Izrael jako první země světa přiznává změnu původní strategie potírání covidu. Většina států světa včetně Česka od začátku motivuje své občany k očkování (buď dvou- či jednodávkovými vakcínami) mj. tím, že jedině tak lze nad virem zvítězit a že půjde o „konečnou“.

Jsou to paradoxně právě Izraelem poskytnutá data, která toto paradigma (o vítězství nad virem po dvou dávkách očkování) zásadně nabourávají. Židé si totiž loni vyjednali přednostní dodávky vakcíny od firmy Pfizer mj. s podmínkou že – vedle navýšení ceny – Izrael poskytne detailní data o účinnosti očkovacích látek v čase. A jejich analýza nyní ukazuje, že ochrana lidského organismu proti novému typu koronaviru s časem ubíhajícím od aplikace druhé dávky vakcíny významně klesá a po půl roce se dostává přibližně na 60 procent.



Takový posun přináší otázku, zda i třetí dávka může znamenat (v Izraeli či kdekoli jinde) skutečný návrat k normálnímu životu a zda se očkování neprotáhne do aplikace čtvrtých a dalších dávek – tak jak je to v zájmu farmaceutických firem. Nejistotu ostatně přiznává i izraelský „koronavirový car“. „Nikdo neví, ani já, zda přijde nějaká další vlna epidemie a co to bude znamenat. Virus zkrátka nehraje podle našich pravidel,“ řekl Salman Zarka.