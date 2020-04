Dvojici plavící se Atlantikem nikdo neřekl o šíření koronaviru. Doma jim zatím umírali dobří známí

Londýn/Praha Partneři žijící ve Spojeném království se vydali vstříc velké životní zkušenosti: vypluli na několikaletou cestu lodí. Jejich rodiny a přátelé je směli kontaktovat, nemohli jim však sdělovat negativní zprávy. Proto dvojice neměla jakékoliv tušení o rozšíření koronavirové nákazy. Zatímco připlouvali k uzavřeným břehům Karibiku, v Itálii jim umírali známí.

O příběhu informovala britská stanice BBC. V roce 2017 si jeden pár rozhodl splnit sen - koupit si loď a obeplout celý svět. Italka Elena Manighettiová a Ryan Osborne žijící před vyplutím v anglickém Manchesteru se minulý měsíc nacházeli uprostřed rozlehlého Atlantického oceánu, cestovali v tu chvíli z Kanárských ostrovů do Karibiku.

Jejich kontakt s okolním světem byl omezený kvůli špatnému připojení k internetu a také kvůli jejich vlastní volbě. Ačkoliv si udržovali spojení se svými rodinami, nechtěli od nich slyšet žádné špatné zprávy. Proto neměli ponětí o tom, jak se smrtící koronavirus šíří napříč celým světem.

„Přikázali jsme našim pevninským kontaktům, že nás nesmí informovat o ničem negativním, což pro ně muselo být nejspíš hrozně těžké, jelikož se jednalo o velmi závažné zprávy,“ popisuje volbu Elena, která pochází z regionu Lombardie, který byl v Itálii zasažen nejvíce. „V únoru jsme ještě zaznamenali, že v Číně je nějaký virus, ale mysleli jsme si, že než doplujeme ke Karibským ostrovům, bude dávno pryč,“ sděluje.

Po pětadvacetidenním pobytu na moři dvojice zhruba v polovině března přistála u malého ostrova spadajícího pod správu Francie. Než se jim však povedlo získat místo v doku, zjistili, že hranice souše jsou pro ně uzavřené. „Teprve tehdy jsme pochopili, že nákaza vůbec neskončila. Naopak, že se šíří napříč celým světem,“ líčí emotivní prožitek Ryan. „Ale i tak jsme si mysleli, že jde pouze o preventivní opatření, protože ostrovy byly uprostřed turistické sezony. Zkrátka jsme předpokládali, že místní nechtějí podstupovat riziko, že někdo z cestovatelů sem nákazu zavleče.“

Jako Italka nemáš šanci dostat se na souš

Stále tedy na palubě lodi se rozhodli odklonit od následující zastávky - ostrovního státu Grenada - a raději plout do oblasti, kde by mohli najít rychlé internetové připojení. Až poté zjistili celou šíři a závažnost problému. „Naše známá, za kterou jsme mířili, se nacházela na ostrově Svatý Vincenc. Deset hodin před doplutím k ní se nám podařilo navázat spojení. Sdělila nám, že jakožto Italka nemám šanci projít kontrolou,“ pokračuje ve vyprávění Elena.

Naštěstí mohli plavící se partneři spolehlivě prokázat pomocí dat z GPS lokátoru, že nejenže nebyli v Itálii po dobu mnoha měsíců, ale navíc strávili posledních 25 dnů v nevědomé karanténě. Bylo jim tedy konečně dovoleno se vylodit a stanout na pevné půdě. První kroky Eleny směřovaly k telefonnímu rozhovoru s jejím otcem.

„Byla to složitá konverzace. Přikázal mi, abych nepanikařila. Nejenže Lombardie je jedním z nejhůře postižených míst na celém světě, ale situace v našem městě je jednou z nejhorších v celém regionu. Aby dokázal, že si nevymýšlí, poslal mi článek, který o nás napsal deník The New York Times. Byla to morbidní ilustrace: krematoria plně vytížená, nezbývaly žádné rakve ani žádné místo na hřbitově. Byla jsem šokována,“ sděluje Elena. „Moje rodina je naštěstí v bezpečí doma, ale lidé, které znám spoustu let, zemřeli.“



I přes šokující zjištění chce pár dobrodruhů pokračovat ve své plavbě dále na sever a prozkoumávat krásy Karibiku. Aktuálně jim ale situace nenahrává do karet. Jsou v přístavu Bequia na Svatém Vincentu a nemají ponětí, jak dlouho zde budou uvězněni. „Nyní nemáme v úmyslu nikam plout, protože všechno je uzavřené, ale zase bychom začátkem června již byli rádi pryč, protože to zde začíná sezona hurikánů. Je to takový sandwich: na jedné straně je virus, na druhé hurikány a my jsme v pasti uprostřed,“ zakončuje Elena.