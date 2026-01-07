Pro Moskvu začal dobrovolně pracovat v dubnu 1985, oficiálně kvůli nespokojenosti s domácími poměry, ve skutečnosti mu ale šlo o peníze. Za více než osm let mu Rusové za jeho cenné služby zaplatili přes 2,5 milionu dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší špiony v historii tajných služeb.
Amesovy informace zmařily podle historiků asi 30 chystaných operací CIA, Moskvě Ames vyzradil přes 20 vyzvědačů, z nichž bylo nejméně deset za sovětské éry popraveno.
Mezi nimi byl i generál sovětské vojenské zpravodajské služby GRU Dmitrij Poljakov, který pracoval přes 25 let pro USA. Celý Amesův případ, po kterém rezignoval ředitel CIA James Woolsey, měl na CIA dalekosáhlý dopad a znamenal nový pohled na zajištění vnitřní bezpečnosti a prověrek zaměstnanců CIA.