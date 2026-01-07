Ve vězení zemřel dvojitý agent Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Autor: ,
  7:11aktualizováno  7:11
Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který pracoval pro Sovětský svaz a následně pro Rusko. V noci o tom informovala agentura AP. Amese v dubnu 1994 poslal americký soud na doživotí do vězení.

Aldrich Ames | foto: AP

Pro Moskvu začal dobrovolně pracovat v dubnu 1985, oficiálně kvůli nespokojenosti s domácími poměry, ve skutečnosti mu ale šlo o peníze. Za více než osm let mu Rusové za jeho cenné služby zaplatili přes 2,5 milionu dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší špiony v historii tajných služeb.

Amesovy informace zmařily podle historiků asi 30 chystaných operací CIA, Moskvě Ames vyzradil přes 20 vyzvědačů, z nichž bylo nejméně deset za sovětské éry popraveno.

Mezi nimi byl i generál sovětské vojenské zpravodajské služby GRU Dmitrij Poljakov, který pracoval přes 25 let pro USA. Celý Amesův případ, po kterém rezignoval ředitel CIA James Woolsey, měl na CIA dalekosáhlý dopad a znamenal nový pohled na zajištění vnitřní bezpečnosti a prověrek zaměstnanců CIA.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.