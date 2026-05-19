Člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, hlásí CDC

  22:03
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. V úterý to podle agentury Reuters oznámilo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
ilustrační snímek | foto: Reuters

Žádný z českých úřadů se zatím nevyjádřil.

Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.

Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa.

Podle německého ministerstva zdravotnictví si péči o nakaženého Američana převezme berlínská klinika Charité. Dotyčný bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod.

Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.

Dřívější zprávy médií uváděly, že se Německo postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.

Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.

Informace o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna.

Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě.

Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké.

