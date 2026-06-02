Keňu zachvátily protesty proti přijímání Američanů s ebolou, dva lidé zemřeli

  11:20
Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Okolnosti úmrtí zatím nejsou jasné.

Demonstrace se konala ve městě Nanyuki poblíž základny, kde Spojené státy chtějí zřídit zařízení pro Američany, kteří by mohli přijít s ebolou do kontaktu.

Obyvatelé a někteří místní politici projekt kritizují, protože by mohl představovat zdravotní riziko pro okolní obyvatelstvo, a zpochybňují, proč by Keňa měla hostit karanténní centrum pro občany USA.

V Keni propukly protesty proti plánu USA zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. (1. června 2026)
Keňský prezident William Ruto v pondělí projekt obhajoval. Podle něj je projekt součástí širší strategie připravenosti země na případný výskyt eboly a navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Keňou a Spojenými státy v oblasti veřejného zdraví.

„Jsme zodpovědná vláda. Víme, co děláme,“ prohlásil Ruto. Dodal, že podobná zařízení již v Keni existují a nové centrum by v případě potřeby mohlo sloužit také keňským občanům.

Ruto uvedl, že projekt schválil na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keňa podle něj vybudovala izolační, monitorovací a léčebná zařízení ve 23 krajích a musí být připravena na případný výskyt nákazy.

Plán však čelí také právním překážkám. Keňský soud minulý týden jeho realizaci dočasně pozastavil na základě žaloby, podle níž by zařízení mohlo ohrozit veřejné zdraví.

Kongo a Uganda mezitím bojují s epidemií vzácnějšího kmene viru ebola Bundibugyo, kvůli které Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila mezinárodní stav zdravotní nouze.

Keňské úřady tvrdí, že v zemi zatím nebyl zaznamenán žádný případ onemocnění. Na letištích a pozemních hranicích ale zpřísnily kontroly a denně prověřují přibližně tři tisíce cestujících.

