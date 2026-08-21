Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN

Autor: ,
  13:43aktualizováno  13:43
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara v provincii Ituri vstoupilo do stávky, protože jim konžské úřady nevyplatily mzdu. (13. července 2026) | foto: AP

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
8 fotografií
Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varoval hlavní koordinátor OSN pro ebolu Julien Harneis. Od začátku nynější epidemie se nakazilo přes 5 tisíc lidí, přičemž zhruba 2 500 z nich za poslední tři měsíce zemřelo. Jde tak o nejhorší epidemii v historii země.

„Epidemie eboly se šíří exponenciálně. Za poslední tři měsíce zemřelo 2 500 lidí, z toho polovina v posledních 20 dnech. Epidemie se značně šíří: nyní pokrývá území větší než Francie. Její postup předčí rychlost naší reakce; zesiluje a šíří se rychleji než úsilí vyvíjené v celém regionu,“ uvedl Harneis na konferenci v Ženevě.

Finanční prostředky na boj s epidemií podle něj vystačí jen na několik příštích týdnů. Zároveň odsoudil sérii útoků na zdravotnické pracovníky a označil je za nepřijatelné.

Konžské úřady od začátku epidemie zaznamenaly řadu útoků na zdravotnická zařízení a personál. Za většinou z nich stály davy, které vtrhly do léčebných středisek nebo napadly zásahové týmy v terénu. Útoky často pramení z nedůvěry vůči zdravotníkům, ale také z dezinformací, podle nichž ebola vůbec neexistuje.

Boj proti letošní epidemii v Kongu brzdí také pokračující ozbrojený konflikt na východě země a nedůvěra místních komunit.

Od propuknutí epidemie úřady potvrdily 5 021 případů nákazy. Nejnovější, v pořadí už 17. epidemie eboly v Kongu, se koncem července stala podle počtu potvrzených případů největší v historii země.

Ještě horší epidemie zasáhla v letech 2014 až 2016 západní Afriku. Podle Světové zdravotnické organizace se tehdy v Guineji, Libérii a Sieře Leone ebolou nakazilo 28 616 lidí a 11 310 z nich zemřelo.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Mezi jeho příznaky patří horečka, zvracení, průjem, bolesti svalů a krvácení. Současnou epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.