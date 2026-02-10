Stavte se na Epsteinův ostrov, ženy mají vstup zdarma. Akce vyvolala pobouření

Organizátoři akci plánovali na káhirském ostrůvku Zamálek s bezplatným vstupem pro ženy. Měla se uskutečnit v době, kdy nově zveřejněná série dokumentů souvisejících se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem vyvolala další vlnu pobouření.
Ministerstvo uvedlo, že organizátoři večírku neměli potřebná povolení. Noční klub, kde se akce měla konat, i dýdžejové inzerovaní na letáku popřeli jakoukoli účast či spolupráci, píše agentura AFP.
Rozruch kolem plánované akce vyvolalo video zveřejněné na sociálních sítích. V něm egyptská aktivistka za práva žen Nadín Ašrafová vyjadřuje pobouření nad propagací akce a ostře kritizuje její nevhodnou povahu. Na videu je v pozadí vidět plakát k dané události, který organizátoři později smazali.
Ašrafová však upozornila, že v době, kdy se informace o akci dostaly na veřejnost, na ni už řada mužů reagovala pozitivně a projevila zájem se jí zúčastnit. „Často slyším argument, že ne všichni muži páchají násilí na ženách. Přesto však velká část mužů tento problém stále nebere vážně. Jak pak můžeme seriózně mluvit o obtěžování žen na ulicích, když muži neberou vážně ani případ Epsteina?“ podotkla Ašrafová.
Aktivistka se ve videu zároveň podivuje nad tím, že v instagramovém příspěvku k akci organizátoři uváděli, že vstup pro ženy je zdarma, zatímco pro muže je vstup 500 liber (přibližně 200 korun). Podle Ašrafové taková forma propagace nejen bagatelizuje Epsteinovy zločiny, ale zároveň muže vybízí k zaplacení za vstup na akci, „kde mohou se ženami zacházet, jak se jim zlíbí“.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Egyptské ministerstvo vnitra na síti X uvedlo, že akce neměla potřebná povolení a že člověk odpovědný za její organizaci byl zadržen: