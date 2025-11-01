Tisíce artefaktů slavných faraonů. V Egyptě otevřeli největší muzeum světa

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí na sociální síti muzeum označil za spojení geniality starověkých Egypťanů a kreativity jejich dnešních předků. Otevření muzea je podle Sísího „nový mezník, který přiláká všechny, kteří si cení civilizace a vědění“.
Muzeum o rozloze 24 tisíc metrů čtverečních vystavuje ve dvou halách na 5 tisíc artefaktů ze sbírky krále Tutanchamona. Výstava celé kolekce bude k vidění poprvé od roku 1922, kdy britský archeolog Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku v Luxoru. Podle uznávaného egyptského archeologa Zahiho Hawasse jsou právě exponáty spojené s tímto faraonem největší atrakcí muzea.
Areál nově otevřeného muzea navrhla irská firma Heneghan Peng Architects. Skleněná fasáda ve tvaru trojúhelníku odkazuje na nedaleké pyramidy. V prostorném atriu návštěvníky přivítá monumentální žulová socha faraona Ramesse II. Tato 3 200 let stará a 11 metrů vysoká socha dříve stála na kruhovém objezdu před hlavním vlakovým nádražím v Káhiře.
Vláda nechala zvelebit rovněž okolí muzea a prostor kolem pyramid a Velké sfingy v Gíze a nechala také postavit nové dálnice a nedaleko zahájila stavbu stanice metra. V západní části Káhiry se pak nachází letiště, které je od muzea vzdáleno 40 minut.
Káhira doufá, že zahraniční návštěvníci, kteří přijedou do Egypta kvůli muzeu, zůstanou v zemi déle, a pomohou tak oživit cestovní ruch. Ten v posledních letech stagnuje vinou politické nestability, která trvá od tzv. arabského jara z roku 2011.
Sobotní slavnostního ceremoniálu se v 18:30 SEČ zúčastnit zástupci z téměř 80 zemí, uvedla agentura AFP. Polovinu ze zahraničních hostů tvoří podle egyptského ministerstva zahraničí králové, princové a prezidenti.
20. ledna 2023