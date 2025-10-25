Britský bulvár zveřejnil i fotografie několika mužů, které tajně vyfotil v hotelu Renaissance Cairo Mirage City Hotel. Podle něj jde o zakladatele jednotky teroristické organizace Hamás specializující se na únosy, muže, který verboval sebevražedné atentátníky, či odsouzeného ke čtyřiceti letům vězení za útok na autobus v Jeruzalémě se šesti oběťmi včetně dítěte.
Daily Mail napsal, že teroristé pobývají v hotelu s nic netušícími západními turisty a mohou se volně pohybovat. Podle deníku by však měli brzy odjet do jiné země, například Kataru, Turecka či Tuniska.
Izrael 13. října propustil z věznic téměř dva tisíce odsouzených či bez soudu zadržovaných Palestinců. Bylo mezi nimi asi 250 odsouzených na doživotí a na 1 710 Palestinců, kteří byli zatčeni v Pásmu Gazy od začátku války 7. října 2023.
Na základě dohody o příměří za to palestinské hnutí Hamás a jeho spojenci propustili všech dvacet zbývajících živých rukojmích, které zadržovali od 7. října 2023 a které unesli spolu s dalšími více než dvěma stovkami lidí při teroristickém útoku na Izrael.
Po 10. říjnu, kdy začalo platit příměří, začal Hamás také postupně předávat Izraeli přes Červený kříž i těla mrtvých rukojmích a Izrael za to do Pásma Gazy vrací těla mrtvých Palestinců, které zabil při své ofenzivě či kteří zemřeli v izraelských věznicích.
Palestinští teroristé zabili před dvěma lety 7. října při útoku na Izrael na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu rukojmích propustili při dvou příměřích – koncem listopadu 2023 a letos začátkem roku výměnou za palestinské vězně.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila izraelská armáda od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 68 220 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Izraelské bombardování také Pásmo Gazy zdevastovalo a podle zprávy panelu OSN z letošního srpna způsobila izraelská blokáda v Gaze hladomor. Některé země i nezávislá vyšetřovací komise OSN obvinily izraelské vedení z genocidy. Izraelská vláda odmítá jak obvinění z genocidy, tak tvrzení o hladomoru.