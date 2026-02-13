Na egyptském Sinaji objevili naleziště s 10 000 let starým skalním uměním

Autor: ,
  7:03aktualizováno  7:03
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá 100 metrů dlouhý skalní převis, na kterém jsou rozmanité rytiny a malby. Ty umožňují sledovat vývoj uměleckého projevu od pravěku až po islámské období, uvedlo egyptské ministerstvo turismu a památek, které na sociální síti Instagram zveřejnilo několik fotografií.
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. (13. února 2026) | foto: Egyptské ministerstvo turismu a památek

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...
7 fotografií

Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.

Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.

Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.

Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.