Na egyptském Sinaji objevili naleziště s 10 000 let starým skalním uměním

Vzhledem k chronologické rozmanitosti umělecké tvorby lze skálu považovat za „přírodní muzeum pod širým nebem“, uvedl Hišám Lajsí, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta.
Strop převisu pokrývá velký počet maleb zvířat i symbolů provedených červenou barvou a nápisy v arabštině a nabatejštině. Některé rytiny pak poodhalují způsob života a ekonomické aktivity prvních lidských společenství.
Uvnitř převisu byly nalezeny zvířecí výkaly, zbytky ohnišť a opracované kameny, které jsou důkazem toho, že místo dlouho sloužilo jako úkryt.
Lokalita se nachází na jihu Sinajského poloostrova, kde egyptská vláda buduje turistický megaprojekt v oblasti hory svaté Kateřiny. Ta je důležitým místem křesťanského poutnictví, a to navzdory odporu místního obyvatelstva tvořeného převážně beduíny.