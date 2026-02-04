Deník The New York Times zjistil ze satelitních snímků, že se na egyptské letecké základně na východě Sahary začala objevovat turecká dopravní letadla a později i bezpilotní letouny Akıncı vyráběné tureckou společností Baykar. Drony následně ve větší míře útočily na pozice polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF), které ovládají západ Súdánu.
Egypt přitom vystupuje jako neutrální aktér. Podle portálu však tato aktivita naznačuje, že se zapojil do války na straně súdánské vlády, která bojuje s povstalci.
Podle amerických, evropských a arabských činitelů Egypt výrazně zasáhl poté, co v říjnu hrozil pád města Al-Fášir. Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí varoval, že povstalci překročili „červenou linii“. Káhira má z postupu RSF obavy – ze Súdánu totiž kvůli válce prchají uprchlíci a Egypt jich už hostí více než milion.
Ve stejné době, kdy Sísí své varování přednesl, začaly turecké drony útočit na bojovníky RSF hluboko na súdánském území a ničit jejich zásobovací linie. Například 5. listopadu drony zničily konvoj čtyř nákladních vozidel poté, co překročil libyjské hranice, odkud RSF získává zbraně, bojovníky a palivo.
Povstalci uvedli, že si jsou vědomi dronů vysílaných ze zahraniční základny, a pohrozili odvetou ve „vhodný čas a na vhodném místě“. „Poslouchejte pozorně tato slova. Každý dron, který vzlétne z jakéhokoli letiště, je pro nás legitimním cílem,“ prohlásil velitel skupiny, generálporučík Mohamed Hamdan.
Geopolitický zápas
Súdánská válka je dějištěm širšího boje o vliv mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty (SAE). Zatímco Rijád podporuje vládu, Abú Dhabí pomáhá paramilitantní skupině. Díky financím od saúdského království si vláda může pořizovat turecké drony, zatímco RSF využívá prostředků od SAE k nákupu čínských bezpilotních letounů CH-95, protidronových rušiček a protiletadlových systémů.
SAE mají své zástupné síly také v Etiopii a Somálsku. Podle agentury Bloomberg vedou Rijád a Káhira jednání o uzavření aliance, která by těmto skupinám čelila a vliv Abú Dhabí omezila.
Saúdská Arábie a Egypt společně vyzvaly ozbrojené milice, aby se stáhly ze súdánských měst a zajistily bezpečnost civilistů. Výslovně přitom zmínily situaci v Al-Fáširu, kde podle humanitárních organizací dochází k porušování lidských práv. Súdánská vláda požaduje, aby se příslušníci RSF přesunuli do táborů v jižním a východním Dárfúru a odevzdali těžké zbraně.
Egypt však musí postupovat opatrně. Jeho ekonomika je na SAE výrazně závislá. Emiráty v roce 2024 investovaly v Egyptě 35 miliard dolarů do developerského projektu na pobřeží Středozemního moře, což představuje největší zahraniční investici v historii země. V zájmu Káhiry proto není postavit si Abú Dhabí otevřeně proti sobě.