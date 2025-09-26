Incident se stal v podniku na barvení oděvů ve městě Mahalla al-Kubrá, které se nachází asi 102 kilometrů severně od hlavního města Káhiry. Elektrický zkrat způsobil explozi kotle, načež druhé patro zachvátil požár a budova se částečně zřítila. Záchranné složky podle guvernéra požár zcela uhasily a odstranily zničené části objektu.
Úředníci ráno předběžně hovořili o osmi mrtvých a třech uvězněných pod troskami. Není ale jasné, zda nejnovější počet obětí zahrnuje i ty dříve hlášené jako uvězněné, podotkla agentura. V prohlášení ministerstva práce stojí, že při hašení zahynuli někteří členové civilní obrany.
Kancelář guvernéra a resort zdravotnictví uvedly, že 26 zraněných již bylo propuštěno z nemocnice. Hospitalizovaných nadále zůstává sedm osob, z toho dvě na jednotce intenzivní péče.
V červenci zachvátil požár budovu hlavní telekomunikační společnosti v centru Káhiry. Tehdy bylo zraněno nejméně 14 lidí a dočasně nefungovaly internetové a mobilní telefonní služby.