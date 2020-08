Egypt začne vyžadovat test na covid, k dispozici bude i na letišti za 25 dolarů

Káhira/Praha Od prvního zářijového dne zavádí Egypt povinnost předložit negativní test na nemoc covid-19 při vstupu do země, který nesmí být starší 48 hodin. Opatření se dotkne všech cestujících s výjimkou dětí mladších šesti let. Česká republika taktéž vyžaduje předložení testu a případné podstoupení karantény při návratu z této severoafrické země zpět do vlasti.

„Testy vyžadujeme proto, abychom naše zaměstnance v cestovním ruchu nevystavovali nebezpečí, Chceme uchránit Egypt jako bezpečnou destinaci," objasnil pro novináře egyptský ministr pro památky a cestovní ruch Chálid Anani. O přebliknutí Egypta na českém semaforu na příznivější barvu chce Anani jednat s Klárou Dostálovou z ministerstva pro místní rozvoj a to co nejdříve. Ministr Chálid Anani. Test si cestovatelé budou moci buď přivézt s sebou z Česka, nebo ho podstoupit až na egyptském letišti. Cena by se měla pohybovat okolo 25 amerických dolarů (zhruba 550 korun). Teprve se dořeší, zda by za ně případně nemohla zaplatit cestovní kancelář. Ministr prý dohlédne na to, že na letišti nebudou žádné fronty a turisté se tak dostanou rychle do svého hotelu. Země otevřela svá letiště k 1. červenci, jenže situace okolo nakažených v zemi není nejlepší. Egypt má jednoho nakaženého na každý tisíc obyvatel, což je mnohem více, než třeba nedávno diskutovaný Tunis, který je taktéž oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů. Chálid Anani ovšem sdělil, že Egypt zatím evidoval pouze jednu nákazu novým koronavirem z celkových 150 000 cestovatelů. Pokud se to stane, o turistu je postaráno na náklady hotelu. „Mimo výletů organizovaných turistickými kancelářemi zároveň nedoporučujeme jakékoliv individuální cestování po Sinajském poloostrově nebo po egyptském vnitrozemí," uvádí české ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách.