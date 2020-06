Egyptské influencerky čelí obvinění z propagace prostituce a nemravností na sociálních sítích

Praha Dvě egyptské influencerky zadržela policie kvůli šíření nemravností a propagace prostituce. Za mříže se dostala kvůli videu na TikToku také sedmnáctiletá dívka. Na sociální síti zveřejnila záznam na kterém tvrdila, že ji skupina mužů znásilnila.

Egypské hvězdy sociálních sítí byly v posledních měsících obviněny ze šíření nemravností na svých účtech. Dvě z nich policie zatkla. Jednou byla studentka Káhirské univerzity Haneen Hossam, která byla nařknuta z propagování prostituce. Hossam na svém účtu na TikToku, kde má více než milion sledujících, řekla, že dívky si mohou vydělávat peníze i přes sociální sítě. Podle serveru Daily Mail Online nabídla dívkám peníze za natočení online streamů na sociální sítě.

Hossam byla kvůli svému výroku v dubnu zadržena policií. Poté se dostala před soud, který ji nařídil zaplatit kauci. Ve čtvrtek byla ale podle žalobce znovu zadržena kvůli dalším důkazům, píše Guardian.

Další ženou, která byla z podobného důvodu v květnu zadržena, je Mowada al-Adham. Na Instagramu a TikToku totiž sdílela satirické přípěvky. Obě ženy byly obviněny z „útoku na rodinné hodnoty egyptské společnosti“.

Po zatčení se dívky setkaly na sociálních sítích s vlnou kritiky, která na ně mířila. Podle jednoho z uživatelů sociálních sítí musí egyptská justice chránit morální zásady egyptské společnosti. Jiný uživatel napsal, že aplikace jako TikTok a Likee by se měly v arabských zemích zakázat, píše Daily Mail Online.

Dívka oznámila na TikToku znásilnění

Poněkud odlišný je případ sedmnáctileté dívky, který ale také souvisí se sociálními sítěmi v Egyptě. Nezletilá dívka na konci května na TikToku sdílela video, kde má zakrytou hlavu a říká, že byla znásilněná skupinou mladých mužů. Krátce poté byla společně s šesti útočníky zatčena. Všichni byli následně obžalováni z propagace zhýralosti.

„Spáchala zločiny a k několika z nich se přiznala,“ řekl žablobce. Podle něj si zaslouží být potrestána, píše The Guardian. Na stranu dívky se však postavila nevládní organizace Egyptian Initiative for Personal Rights, která požadovala její okamžité propuštění. Také apelovala na to, aby se s dívkou zacházelo jako s obětí násilného činu. V úterý žalobce oznámil, že byla dívka převezena z policejní vazby do rehabilitačního střediska pro oběti sexuálního obtěžování a násilí.

Advokát Tarek al-Awadi, který se zaměřuje na lidská práva, poukazuje na to, že tento případ ukazuje, jak hluboce konzervativní a nábožensky orientovaná egyptská společnost zápasí se vzestupem moderních komunikačních technologií.

„Je to další pokus o zvýšení legitimizace a dohledu nad digitálními platformami,“ řekla Joey Shea, která se zabývá výzkumem kyberbezpečnosti na Tahrir Institute for Middle East Policy. Také dodala, že zákony směřující na fake news se zároveň používají k omezování svobody slova.