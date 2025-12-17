Eichwaldův proslov rychle obletěl sociální sítě, kde se spekulovalo, zda nešlo o provokaci či komediální skeč. Média projev označovaly za zmatený a bizarní. Bez povšimnutí nezůstalo ani Eichwaldovo výrazně vyslovované „R“.
V rozhovoru pro deník Der Standard Eichwald nyní promluvil o motivaci, která ho ke kontroverznímu projevu vedla. Zároveň nechápe, proč by měl být vyloučen ze strany.
„Obsahově jsem se nelišil od svého předchozího ani následujícího řečníka,“ tvrdí Eichwald a odkazuje tím na Kevina Dorowa. Ten na zakládající schůzi Generace Německo (GD) prohlásil, že mládež musí být vedena mládeží. To bylo heslo Hitlerjugend. Státní zastupitelství proto nyní zvažuje proti Dorowovi zahájení vyšetřování.
Eichwald poukazuje i na durynského lídra AfD Björna Höckeho, který byl odsouzen k pokutě za použití nacistického hesla „Všechno pro Německo“.
„V čem jsem horší, že bych měl být vyloučen ze strany?“ ptá se Eichwald a vidí „dvojí morálku v AfD“.
Poukazuje i na to, že v programu AfD není žádné místo, které by zakazovalo při projevu gestikulovat nebo takto vyslovovat „R“. Připouští však, že obsah, styl a tón jeho projevu měly určitý záměr.
„Měl upoutat pozornost. Chtěl jsem kritizovat společnost,“ vysvětluje. „V Německu musíme mluvit o tom, že jsem vyslovil věci, které mnozí říkají za zavřenými dveřmi nebo potichu, u stolu v hospodě a v AfD,“ dodává Eichwald.
Pokus o satiru ale popírá. Sdělil to, co mu na AfD vadí. Například, že stejně jako americký prezident Donald Trump chce snížit daně pro bohaté, že vedení strany je rozhádané a AfD postrádá demokratické principy.
Hlavním důvodem této akce však podle něj bylo prohlášení spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové v rozhovoru z ledna 2025. „Stalin a Hitler byli duchovní bratři,“ řekla tehdy.
„Pro mě, jako Němce z Ruska, je to nechutná a do očí bijící relativizace vyhlazovací války proti Slovanům, úmyslné ignorování nacistické politiky ‚Lebensraum im Osten‘ a celého východního tažení proti Sovětskému svazu a jeho národům. Historie nesmí být zapomenuta ani – jako v případě Weidelové – falešně revidována,“ tvrdí.
Eichwald je se svou akcí na jedné straně spokojen, protože se projev stal velkým tématem. „Lidé by měli více diskutovat o obsahu, ne o rolování ‚R‘. To se moc nepovedlo,“ dodává. Svou specifickou výslovnost „R“ vysvětluje právě tím, že je ruský Němec.
Třicetiletý muž nyní žije v ústraní a dům opouští pouze po setmění. Kvůli svému projevu přijde o práci personálního dispečera. Eichwald tušil, že k tomu dojde. „Bylo pro mě důležitější vyslat tento vzkaz,“ sděluje.