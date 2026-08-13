Silná exploze otřásla muniční továrnou u Říma. Úřady zatím nehlásí oběti

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  18:13aktualizováno  18:13
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Silná exploze otřásla muniční továrnou u Říma. (13. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro, pár desítek kilometrů od Říma. Úřady zjišťují, zda jsou nějaké oběti, a zatím žádné neoznámily. Jasná není ani přesná příčina výbuchu.

Výbuch se stal v bývalém závodu Simmel Difesa u Colleferra, které se nachází asi 45 kilometrů jihovýchodně od Říma. Na místě nyní působí společnost KNDS Ammo Italy patřící do francouzsko-německého zbrojního podniku KNDS.

Hasiči a policisté už byli na místě a zasahovali u požáru, když nastal výbuch, který byl slyšet v okruhu několika kilometrů. Na internetu už kolují záběry z místa, kde nejprve hoří, pak nastává mohutný výbuch a následuje ohromný sloup dýmu.

KNDS Ammo podle informací na svých webových stránkách vyrábí střelivo středního a velkého kalibru pro pozemní a námořní obranné systémy nebo pevná paliva pro kosmické nosné rakety. Jak vyplývá z dokumentů Evropské unie, společnost patří mezi dodavatele v rámci smluv Evropské obranné agentury (EDA) na dodávky 155milimetrového střeliva uzavřených v roce 2023.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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