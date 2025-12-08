Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Sociální sít X miliardáře Elona Muska zrušila reklamní účet Evropské komisi (EK) a zablokovala ji tak možnost na platformě inzerovat. Podle produktového manažera X Nikity Biera komise účet využila k propagaci svého příspěvku o pokutě, kterou v pátek Muskovi uložila za nedostatečnou transparentnost. Zaplatit má 120 milionů eur (zhruba 2,9 miliardy Kč).
Bier tvrdí, že podle pravidel X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. „Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen,“ napsal Bier v příspěvku na X.

Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.

Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách (DSA). EK uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele „smysluplně neověřuje“. Společnost X také podle EK nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.

Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil EK, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému.

Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.

Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.

