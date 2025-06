USA potřebuje novou politickou stranu, napsal Musk po hádce s Trumpem

Autor: Lidovky.cz , ČTK

7:22 , aktualizováno 7:22

Spojené státy podle miliardáře Elona Muska potřebují novou politickou stranu. Měla by zastupovat zájmy 80 procent voličů, kteří patří do politického středu. Musk to řekl den poté, co na své sociální síti X uspořádal anketu, zda by nová strana měla smysl.