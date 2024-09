Dostal 151 tisíc lajků. Nikdo se nepokusí zabít Bidena a Harrisovou, divil se Musk

Republikánský kandidát a bývalý prezident, který soupeří o dobytí Bílého domu s demokratkou Harrisovou, čelil v neděli večer pokusu o atentát. Státní ochranná služba zadržela jednoho muže na Trumpově golfovém hřišti ve West Palm Beach na Floridě. Poté, co u něho našla i střelnou zbraň, obvinila ho, že měl za cíl exprezidenta zavraždit. Podle agentury AP, která citovala mluvčího úřadu šerifa okresu Palm Beach, nebyla při incidentu hlášena žádná zranění.

V červenci se Trump stal terčem neúspěšného atentátu, při kterém byl zraněn na uchu. Ochranná služba útočníka zastřelila.

Po nedělním incidentu uživatel @cb_doge na X, dříve Twitteru, napsal: „Proč chtějí zabít Donalda Trumpa?“ Musk, který je majitelem X, odpověděl: „A nikdo se ani nepokouší zavraždit Bidena/Kamalu.“

Příspěvek Elona Muska na X (15. září 2024)

Muskův příspěvek, který byl podle všeho už smazán, měl do pondělního rána 34,7 milionu zhlédnutí a 151 tisíc lajků.

Všechny čtyři nejoblíbenější reakce na Muskův příspěvek byly vůči miliardáři nicméně velmi kritické. „Co to s tebou sakra je? Přemýšlíš vůbec, než odešleš příspěvek?“ reagoval uživatel Uživatel @AesPolitics1.

Bývalý republikánský kongresman ze státu Illinois Adam Kinzinger napsal: „Ty vole, nedělám si srandu, vyhledej pomoc. Tohle je neopodstatněné a nebezpečné.“ „Nikdo by se neměl pokoušet nikoho zavraždit,“ reagoval další uživatel @dogeofficialceo. „Elon Musk je hrozbou pro národní bezpečnost,“ napsal další s profilem @theliamnissan.

Další lidé na X kritizovali Muska, že by se dal jeho příspěvek interpretovat jako výzva k násilí proti Bidenovi a Harrisové. „Kdo další si myslí, že by Elon Musk měl být zbaven bezpečnostní prověrky a amerického občanství a poté deportován zpět do své domovské Jižní Afriky?“ reagoval například @LakotaMan1.

Bývalá federální žalobkyně Elizabeth de la Vega ostatně k tomu napsala, že by Muska měly navštívit příslušníci ochranné služby, jak v podobné situaci jí koneckonců předepisují její pravidla.

Musk ve dvou následných příspěvcích tvrdil, že jeho komentáře byly míněny jako vtip. „Jedna lekce, kterou jsem se naučil, je, že to, že něco řeknu ve skupině a oni se smějí, neznamená, že to bude taková zábava jako příspěvek na X,“ napsal. „Ukázalo se, že vtipy jsou mnohem méně vtipné, pokud lidé neznají kontext,“ dodal.

Jak upozorňuje web časopisu Newsweek, není Muskův „vtip“ ani pravdivý. O zabití Bidena či Harrisové nebo rovnou obou, projevilo zájem vícero jedinců.

Například v srpnu FBI zadržela muže ve Virginii, který vyhrožoval na sociálních sítích, že Harrisovou upálí.

V červnu poslal soud na dva roky do vězení 27letého muže z Kalifornie, který vyhrožoval zavražděním Bidena i Harrisové. V roce 2021 policie zadržela muže v Iowě, u kterého našla v kufru auta seznam lidí k likvidaci a pušku AR-15. Policistům tvrdil, že jel až k Bílému domu, aby si mohl budovu vyfotografovat na památku.

Minulý rok agenti FBI zastřelili 75letého muže z Utahu při prohlídce jeho domu poté, co vyhrožoval zavražděním Harrisové a i Bidena při prezidentově návštěvě v tomto státě.

Také v roce 2023 zatkla policie 19letého muže z Missouri poté, co najel nákladním automobilem na ochranné bariéry před Bílým domem. Byl obviněn z několika zločinů, včetně vyhrožování, že prezidenta zabije.

V roce 2022 agenti ochranné služby zadrželi 37letého muže z Alabamy na základě obvinění z vyhrožování Bidenovi, včetně telefonátu do Bílého domu, ve kterém vzkazoval, že přijede prezidenta zavraždit.