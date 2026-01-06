V Paříži se opět sešla koalice ochotných. Českou republiku zastupuje Babiš

  17:43
V Paříži se v úterý koná další setkání zástupců zemí z takzvané koalice ochotných.Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal také zástupce EU i Severoatlantické aliance. Českou republiku tam zastoupil premiér Andrej Babiš. Dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který prohlásil, že diplomacie a pomoc jeho zemi musí jít ruku v ruce.

Válka na Ukrajině

„Rusko nepolevuje ve svých úderech na naši zemi,“ uvedl na síti X Zelenskyj. Ukrajina nyní podle něj potřebuje posílit vzdušnou obranu, ochránit obyvatele i kritickou infrastrukturu. „Každá dodávka systémů a raket protivzdušné obrany zachraňuje životy a zvyšuje šance na diplomatické řešení,“ doplnil prezident.

Právě o ukrajinské obranyschopnosti a jejích reálných vojenských kapacitách spolu podle Zelenského oba prezidenti hovořili. „Také jsme měli velmi podstatnou diskuzi o diplomacii a našich dalších společných krocích,“ napsal Zelenskyj.

Z dnešního jednání lídrů, na kterém Českou republiku poprvé zastupuje premiér Andrej Babiš, vzejdou podle Zelenského důležité politické kroky. Vedle zástupců států se schůzky účastní také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

Zelenskyj do Elysejského paláce přijel v úterý krátce po poledni. Po setkání s Macronem měl absolvovat také společný oběd s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Zelenskyj ale setkání se zástupci Spojených států nezmínil.

Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem. Součástí této iniciativy více než 30 zemí je také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států.

Postoj, který zaujme Babiš vůči této iniciativě, není dosud jasný. V minulosti byl ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý.

