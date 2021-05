EMA zkoumá nasazení vakcíny od Pfizeru u dětí věku 12 až 15 let, zatím je schválená pro starší 16 let

Amsterodam/Brusel Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala posuzovat, zda bude možné vakcínou proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech očkovat i děti ve věku 12 až 15 let. K závěru by měla dospět v červnu, uvedla v pondělí EMA v tiskové zprávě. Používání vakcíny je zatím v EU schváleno pro lidi starší 16 let.

Vakcína Johnson & Johnson může vyvolávat sraženiny. Jde ale o velmi výjimečné případy, uklidňuje EMA Výbor pro hodnocení rizik (PRAC) lékové agentury ve zrychleném režimu zhodnotí rozsáhlou klinickou studii očkování zmíněné věkové skupiny předloženou výrobcem vakcíny. Poté patrně v červnu sdělí svůj závěr Evropské komisi, která rozhodne o případném rozšíření podmíněné registrace vakcíny.

Očkovací látka vyráběná ve spolupráci americké a německé společnosti byla loni v prosinci jako první schválena pro využívání v zemích EU. Ve druhém čtvrtletí roku by jí měly státy dostat čtvrt miliardy dávek, což je více než polovina všech covidových vakcín. Podle záměrů Evropské komise má být stěžejním preparátem pro očkování i v příštích dvou letech, kdy jich podle dojednávané smlouvy mohou země nakoupit až 1,8 miliardy dávek. Unijní státy s ní začaly očkovat nejprve nejstarší obyvatele nejvíce ohrožené covidem a postupně se dostává i na mladší ročníky. Očkovat děti plánují nejdříve od léta.