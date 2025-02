Mír dosažený kapitulací Ukrajiny by byl špatný, řekl Macron. Putinovi nevěří

„Mír, který by byl kapitulací, by byl špatnou zprávou pro všechny,“ včetně Spojených států, varoval Macron s odkazem na možný postup amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokud by zahájil jednání o příměří přímo s Putinem bez účasti Ukrajiny. Trump ve středu telefonicky hovořil o válce zvlášť s Putinem a poté se Zelenským, načež pověřil americké představitele, aby začali jednat o ukončení konfliktu.

„Jedinou otázkou v této fázi je, zda je prezident Putin ochoten uzavřít příměří na upřímném, trvalém a udržitelném základě,“ uvedl Macron v rozhovoru, který poskytl britskému deníku v Elysejském paláci.

Macron zdůraznil, že jedině Ukrajina může s Ruskem jednat o otázkách své svrchovanosti a územní celistvosti. Nový americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu prohlásil, že je „nerealistické“ očekávat, že se Ukrajina vrátí ke svým hranicím před rokem 2014. Rusko, které již v roce 2014 anektovalo Krym, zahájilo na Putinův příkaz nevyprovokovanou agresi na Ukrajině v únoru 2022 a nyní si činí nárok na pět různou měrou okupovaných ukrajinských oblastí.

Francouzský prezident v rozhovoru rovněž uvedl, že je třeba, aby Evropané společně zasedli k jednacímu stolu k rozhovorům o budoucí bezpečnostní architektuře kontinentu.

„Je na mezinárodním společenství, se specifickou úlohou Evropanů, aby diskutovalo o bezpečnostních zárukách a v širším smyslu o bezpečnostních pravidlech pro celý region. A zde musíme sehrát svou úlohu,“ zdůraznil Macron.

Macron jako první státník zmínil možnost vyslání pozemních jednotek na Ukrajinu, aby v případě příměří zajistily její bezpečnost před Ruskem, píše AFP. Nový šéf Pentagonu Hegseth naopak vyloučil nasazení amerických vojáků na Ukrajině a zdůraznil, že bude na Evropanech, aby našli „robustní“ bezpečnostní záruky k udržení „trvalého“ míru.