Každé mé slovo bylo promyšlené, řekl Macron o vyslání vojáků na Ukrajinu

„Jsou to (válka na Ukrajině) dostatečně vážná témata. Každé slovo, které v tomto ohledu pronesu, je uvážené, promyšlené a přiměřené,“ řekl Macron. K tématu se však odmítl podrobněji vyjadřovat s tím, že slavnostní otevření pařížské olympijské vesnice není vhodným rámcem pro „geopolitické komentáře“. „Sport by měl přinášet jednotu a zklidnění,“ řekl Macron novinářům v místě, kde budou bydlet sportovci v době letošních letních olympijských her.

Macron v pondělí na pařížské konferenci o pomoci Ukrajině řekl, že nevylučuje vyslání pozemních vojsk zemí Severoatlantické aliance na Ukrajinu. V podobném smyslu se vyjádřila estonská premiérka Kaja Kallasová nebo litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas.

Na Macronova slova pozitivně zareagoval Kyjev. Myšlenku však rázně odmítlo Německo, Polsko, Itálie, Británie, USA nebo Česká republika. Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že země Severoatlantické aliance budou riskovat jaderný konflikt, pokud vyšlou na Ukrajinu své vojáky.

Na otázku, zda se Macron rozhodl dobře, když prezentoval možnost vyslání spojeneckých vojsk na Ukrajinu, odpovědělo v průzkumu 68 procent lidí, že nikoliv. Prezidentovo vyjádření schvaluje 31 procent dotazovaných, jedno procento neví. Souhlasný postoj výrazně častěji vyjadřovali voliči Macronova volebního tábora. Naopak stoupenci pravicového opozičního Národního sdružení (RN) s vyjádřením nesouhlasili v 83 procentech.

Velmi těsná většina Francouzů (51 procent) si myslí, že by Macron měl ve vztahu Francie k Rusku udržovat status quo a jednat se zemí, která napadla Ukrajinu, jako „s nutným zlem, se kterým je potřeba jednat“. Vizi Moskvy jako „nepřítele, kterého je potřeba porazit“ podporuje 37 procent dotazovaných. Jedenáct procent účastníků průzkumu, zejména stoupenci RN a levice, by stálo o Macronův vstřícný postoj k Rusku.

Průzkum pro Le Figaro zpracovala společnost Odoxa-Backbone Consulting. Otázky kladla online ve čtvrtek a ve středu.