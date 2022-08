Rusové se chystají odpojit Záporožskou jadernou elektrárnu, tvrdí Enerhoatom

Rusové zaměstnancům elektrárny údajně řekli, aby v pátek nechodili do práce. Serveru NBC News to potvrdila ukrajinská rozvědka. „Na místo smí pouze provozní personál, který zajišťuje fungování pohonných jednotek,“ objasnila firma Enerhoatom.

Podle Enerhoatomu hledá ruská armáda dodavatele nafty pro generátory, které by se měly zapnout po odstavení energobloků. Jsou potřebné i pro chladicí systémy jaderného paliva.

Moskva ve čtvrtek obvinila Kyjev, že chce v pátek podniknout „rozsáhlou provokaci“ v Záporožské jaderné elektrárně, která by mohla vyvolat jadernou havárii. Kyjev naopak tvrdí, že provokace v podobě teroristického útoku chystá Moskva.

Енергоатом ‼️ Окупанти готують масштабну провокацію на ЗАЕС



російські загарбники озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію сьогодні, 19 серпня 2022 року. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.



Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосисте...му. Наразі військові рф шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива. 1 19

Co by odpojení elektrárny znamenalo pro Českou republiku, nechce jaderná inženýrka Dana Drábová předpovídat. „Opravdu nevím, co mají Rusové v plánu, a nechci spekulovat, co by znamenalo odpojení Záporožské jaderné elektrárny. Nemáme online spojení s elektrárnou a v současné chvíli můžeme využít pouze monitorování radiační situace. Součástí každé války je válka informační. Nezbývá nám než čekat na informace od Ukrajiny,“ sdělila iDNES.cz Dana Drábová.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přislíbil, že o situaci kolem Záporožské jaderné elektrárny bude jednat s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters Erdogan také uvedl, že Zelenskyj požadoval, aby Rusové odminovali okolí elektrárny.

Enerhoatom v pátečním prohlášení také varoval, že Rusové, kteří elektrárnu okupují od března, zde chystají „rozsáhlou provokaci“.

Ve čtvrtek večer do Enerhodaru dorazil početný štáb ruských propagandistů, kteří se sešli se zástupci tajné služby FSB, a již čtvrthodinu po půlnoci Rusové od autobusového nádraží a od vypouštěcího kanálu ostřelovali okolí elektrárny. Je jasné, že to okupanti dělají proto, aby v propagandistických médiích obvinili z ostřelování ukrajinské síly, dodala společnost.

„Znovu vyzýváme mezinárodní společenství, aby co nejdříve přijalo všechna nezbytná opatření k ukončení okupace Záporožské jaderné elektrárny. V sázce je jaderná a radiační bezpečnost celého lidstva!“ zdůraznil závěrem Enerhoatom.