Epidemie eboly v Kongu není pod kontrolou, možná se rozšířila i do Ugandy

Ženeva/Kinshasa Současná epidemie eboly v Kongu není pod kontrolou, uvedla předsedkyně mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) Joanne Liuová. Vyzvala zároveň ke změně taktiky v boji s touto vysoce nakažlivou nemocí, informují tiskové agentury.

Obavy z nekontrolovaného šíření nemoci podnítila i čtvrteční zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které žena, jež nemocná odcestovala do Ugandy, navštívila i obchodní křižovatku Goma v Kongu a město v sousední Rwandě. Na všech těchto místech hrozí rozšíření nemoci, uvedla agentura Reuters.



Liuová na twitteru napsala, že nákaza se šíří dál, nemoci nejspíše podlehnou další lidské životyma postihuje i zdravotnické pracovníky v oblasti. Lékaři bez hranic jsou hlavní organizací, která proti nemoci v Kongu bojuje a brání jejímu šíření do okolních států.

Zdravotníci při své směně v léčebném centru nosí ochranné oblaky.

Hraničním kontrolám se vyhnula konžská prodejkyně ryb, která s nemocí cestovala z Konga do Ugandy. Podle zprávy WHO, která se odvolává na ugandské ministerstvo zahraničí, žena pak odjela do milionového města Goma a do pohraničního města Gisenyi ve Rwandě. Zdravotníci se snaží zjistit, s kým mohla již zesnulá žena přijít do styku. Obávají se rozšíření nemoci v Ugandě a nově i v rušném městě ve Rwandě, kde se ebola zatím neobjevila.

Liuová uvedla, že systém, kdy zdravotníci vyšetřují, s kým nakažení přišli do kontaktu není plně funkční. Je proto třeba zavést jiný způsob prevence. „To znamená lepší přístup populace k vakcínám,“ napsala předsedkyně.

WHO ve středu označila výskyt eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Nemoc se zatím daří držet v oblasti východního Konga, kde práci lékařům ztěžují desítky ozbrojených skupin a nedůvěra místního obyvatelstva. Od srpna 2018, kdy konžské úřady vlnu nákazy označily za epidemii, na ebolu zemřelo zhruba 1700 lidí.